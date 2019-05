Nicolas Lombaerts nous a emmenés dans le plus grand domaine naturel de Flandre occidentale. Il nous a parlé du rôle de son grand-père, de sa personnalité et de ses opinions. " Parfois, il faut être infidèle à soi-même pour ne pas se brûler. "

La maison de Nicolas Lombaerts (34) borde les 540 hectares que forment le Vagevuurbos et le domaine provincial de Lippensgoed-Bulskampveld. Elle a été construite il y a deux ans, juste avant son retour en Belgique. De son jardin, à Hertsberge, il passe ainsi d'une forêt à l'autre, en pleine nature. " Parfois, je viens ici pour me promener avec ma femme et ma fille mais la plupart du temps, c'est pour un jogging de 10 km ou une randonnée à vélo ", dit le défenseur d'Ostende.

...