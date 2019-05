Rencontre avec les Scandinaves de Genk: "La chaleur des gens d'ici va nous manquer"

Genk adore les joueurs scandinaves. Dans le noyau, on trouve deux Danois (Marcus Ingvartsen et Joakim Maehle), un Norvégien (Sander Berge) et un Finlandais (Jere Uronen). Que pensent-ils de la vie en Belgique et dans le Limbourg?