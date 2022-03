Le diamant du Club de Bruges est en couverture du numéro d'avril de Sport/Foot Magazine. Et évoque forcément son avenir.

Charles De Ketelaere ne sait pas encore où il sera dans quelques mois. "Il est possible que je joue toujours à Bruges la saison prochaine. "

Ou pas... Le joyau du Club pense que la Bundesliga lui conviendrait, mais signale que n'importe quelle compétition en Europe pourrait être une option. Surtout, il est curieux de voir comment tout cela va se décanter dans les prochains mois.

"Je n'ai pas encore connu beaucoup d'aventures dans ma vie", lance CDK. "Si on regarde ma vie, ma carrière, tout a toujours été très calme avec des choix sûrs. Mais aujourd'hui, je suis prêt pour passer à autre chose."

Le contraste avec les pensées qui occupaient son esprit quelques années plus tôt est saisissant. "À l'époque, je ne m'imaginais absolument pas dans un autre club, dans un autre vestiaire. Ça m'effrayait. J'ai changé de façon de penser, avec les années. Ne pas savoir où je serai dans un an, dans deux ans, je trouve ça excitant. Je suis curieux de voir ce que l'avenir va me réserver. "

Découvrez l'intégralité de notre rencontre avec Charles De Ketelaere dans votre Sport/Foot Magazine du mois d'avril, en vente dès ce vendredi.

