Le Conseil supérieur du football belge a approuvé lundi des nouvelles réformes dans le football féminin belge. Des indemnités de formation seront désormais obligatoires chez les dames et une réforme de la troisième division de football féminin a également été approuvée à partir de la saison 2023-2024.

À partir d'aujourd'hui, les clubs qui feront signer un premier contrat payant à une joueuse de 23 ans ou moins seront tenus de payer une cotisation à la Pro League, Voetbal Vlaanderen ou à l'ACFF, par année de formation. Cette cotisation sera de 500 euros pour les années comprises entre le 12e et le 15e anniversaire de la joueuse, et de 1.000 euros par an entre 16 et 21 ans. Légalement, cet argent n'étant pas autorisé à revenir à l'équipe formatrice, il sera utilisé par la fédération concernée pour financer des projets favorisant le football féminin en général.

D'autre part, la saison 2023-2024 verra la fin de la 2e nationale (troisième division belge), qui compte aujourd'hui 28 équipes réparties en deux séries. L'ACFF et son homologue néerlandophone Voetbal Vlaanderen organiseront des séries interprovinciales dans leur région respective. On comptera dès lors deux séries flamandes et une francophone. "On a remarqué que la transition entre la première provinciale et la 2e nationale était compliquée pour beaucoup de clubs. Grâce à cette réforme, nous voulons équilibrer le niveau et réduire les distances entre les clubs", a expliqué Bob Browaeys, directeur sportif de Voetbal Vlaanderen

