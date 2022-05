Ives Serneels dévoilera sa sélection définitive de 23 joueuses le 20 juin.

Ives Serneels, sélectionneur des Red Flames, a présélectionné 33 joueuses afin de préparer l'Euro féminin de football, a annoncé l'Union belge de football lundi.

Les Red Flames débuteront leur préparation le 18 mai. Ives Serneels dévoilera sa sélection définitive de 23 joueuses le 20 juin. "La raison de cette présélection élargie est double", a expliqué le sélectionneur dans un communiqué. "Les filles pour lesquelles la compétition et les vacances sont terminées se retrouveront le mercredi 18 mai, tout comme certaines joueuses qui reviennent de blessure. En outre, avec cette présélection élargie, nous voulons évidemment aussi anticiper les blessures auxquelles nous pourrions être confrontées, mais espérons que ce ne soit pas le cas."

3️⃣3️⃣ players to start our final preparation. 🔥 pic.twitter.com/bfzOTSQUQs — Belgian Red Flames (@BelRedFlames) May 16, 2022

Kassandra Missipo s'était gravement blessée aux ligaments croisés du genou il y a un an durant un match des playoffs d'Anderlecht contre La Gantoise. Après une longue revalidation, elle n'a toujours pas joué en club. Elena Dhont, elle aussi longtemps sur le carreau en raison d'une blessure au genou en novembre 2020 avec son club, Twente, contre le PSV, est de retour en sélection. Elle a repris la compétition fin mars.

Davinia Vanmechelen avait été écartée du dernier rassemblement, le mois passé pour les matchs de qualification au Mondial contre l'Albanie et le Kosovo. Selon le sélectionneur, l'attaquante du Standard ne satisfaisait pas aux paramètres physiques pour une sélection, comme cela était arrivé à la gardienne Justien Odeurs en octobre de l'année passée. Vanmechelen était déçue, mais elle avait évoqué le problème avec le staff lors d'une réunion et est désormais de retour. Pour Odeurs, les portes de l'équipe nationale semblent désormais fermées. L'ancienne N.1 a annoncé en début d'année qu'elle allait prendre sa retraite en tant que joueuse internationale. Nicky Evrard a repris sa place dans les buts.

Elles disputeront quatre rencontres de préparation, le 16 juin face à l'Angleterre à Wolverhampton puis à Lierre contre l'Irlande du Nord (23 juin), l'Autriche (26 juin) et le Luxembourg (28 juin). A l'Euro, les Red Flames affronteront l'Islande le 10 juillet à Manchester, la France le 14 juillet à Roterham et l'Italie le 18 juillet à Manchester.

