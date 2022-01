Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, janvier sera agité pour les 18 clubs de D1A. Retrouvez ici l'intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato d'hiver 2022.

ANDERLECHT

In:

Out:Harwood-Bellis (Stoke City, Eng)

ANTWERP

In:

Out: Bolingi (Burinam United, Tha)

BEERSCHOT

In: Avenatti (Standard via Union St Gilloise), Rigo (PSV Eindhoven, Ned)

Out:Micael (Ceara), Caicedo (retour Brighton, Eng).

CERCLE BRUGES

In:

Out:Cassaert (Knokke)

L'aventure en mauve de Taylor Harwood-Bellis n'aura duré que 6 mois. Il repart de l'autre côté de la Manche à Stoke City. © belga

CHARLEROI

In: Bayo (La Gantoise), Petkevicius (Hegelmann, Lit), Kamara (Strasbourg, Fra)

Out: Nicholson (Spartak Moscou, Rus), Gillet (Waasland-Beveren), Fall (Kasimpasa), Diagne (libre)

CLUB BRUGES

In: Buchanan (New England Revolution, USA)

Out: Wesley (Aston Villa, Eng).

KAS EUPEN

In: Müsel (Borussia Mönchengladbach, All), Libert (MVV Maastricht, Ned).

Out:Kayembe(Watford, Eng) .

GENK

In: Ouattara (Hammarby, Suè).

Out: .

LA GANTOISE

In: .

Out: De Bruyn (Courtrai), Bayo (Charleroi).

Tajon Buchanan débarque à Bruges en provenance de MLS. Le club de Venise du Nord qui a déboursé plus de 6 millions d'euros pour s'attacher ses services en attend forcément beaucoup. © belga

COURTRAI

In: De Bruyn (La Gantoise), Watanabe (FC Tokyo, Jap).

Out: Derijck (Zulte-Waregem), Dewaele (Standard), Hines-Ike (DC United).

OH LOUVAIN

In: Gilis (retour prêt d'Heist).

Out: Bese (libre), Thamsatchanan (Port FC, Tha).

FC MALINES

In: Wouters (Schalke 04, All), Wernersson (retour de prêt Stabaek, Nor).

Out: Van Damme (Standard), Bateau (Samsunspor, Tur), De Camargo (RWDM).

KV OSTENDE

In: Ducan (RB New York, Usa), Albanese (Waasland-Beveren), Sakamoto (Cerezo Osaka, Jap) .

Out: .

RFC SERAING

In:Wagué (FC Nantes, Fra), Douane (Fc Metz, Fra), Dabila (Lille, Fra), Opare (libre) .

Out: .

Dries Wouters revient en Belgique du côté de Malines après un exil peu concluant de 6 mois à Schalke 04. © belga

STANDARD

In: Van Damme (FC Malines), Cafaro (Stade Reims, Fra), Dewaele (Courtrai), Emond (FC Nantes, Fra)

Out: Avenatti (Beerschot), Gavory (Fortuna Düsseldorf), Siquet (Fribourg, All).

SAINT-TROND

In: Kagawa (PAOK Salonique, Gre), Hashioka (Urawa Reds Diamond, Jap).

Out: Suzuki (Kashima Antlers, Jap), Seung-Woo Lee (libre).

UNION SAINT-GILLOISE

In: Machida (Kashima Antlers, Jap), Kozlowski (Brighton, Eng).

Out: Avenatti (Beerschot).

ZULTE WAREGEM

In: Derijck (Courtrai), Cools (FC Midtjylland, Den), De Smet (retour de prêt Top Oss).

Out: Avenatti (Beerschot via Standard).

Renaud Emond est de retour en Pro League © belga

ANDERLECHTIn: Out:Harwood-Bellis (Stoke City, Eng)ANTWERPIn:Out: Bolingi (Burinam United, Tha)BEERSCHOTIn: Avenatti (Standard via Union St Gilloise), Rigo (PSV Eindhoven, Ned)Out:Micael (Ceara), Caicedo (retour Brighton, Eng).CERCLE BRUGESIn:Out:Cassaert (Knokke)CHARLEROIIn: Bayo (La Gantoise), Petkevicius (Hegelmann, Lit), Kamara (Strasbourg, Fra)Out: Nicholson (Spartak Moscou, Rus), Gillet (Waasland-Beveren), Fall (Kasimpasa), Diagne (libre)CLUB BRUGESIn: Buchanan (New England Revolution, USA)Out: Wesley (Aston Villa, Eng).KAS EUPENIn: Müsel (Borussia Mönchengladbach, All), Libert (MVV Maastricht, Ned).Out:Kayembe(Watford, Eng) .GENKIn: Ouattara (Hammarby, Suè).Out: .LA GANTOISEIn: .Out: De Bruyn (Courtrai), Bayo (Charleroi).COURTRAIIn: De Bruyn (La Gantoise), Watanabe (FC Tokyo, Jap).Out: Derijck (Zulte-Waregem), Dewaele (Standard), Hines-Ike (DC United).OH LOUVAINIn: Gilis (retour prêt d'Heist).Out: Bese (libre), Thamsatchanan (Port FC, Tha).FC MALINESIn: Wouters (Schalke 04, All), Wernersson (retour de prêt Stabaek, Nor).Out: Van Damme (Standard), Bateau (Samsunspor, Tur), De Camargo (RWDM).KV OSTENDEIn: Ducan (RB New York, Usa), Albanese (Waasland-Beveren), Sakamoto (Cerezo Osaka, Jap) .Out: .RFC SERAINGIn:Wagué (FC Nantes, Fra), Douane (Fc Metz, Fra), Dabila (Lille, Fra), Opare (libre) .Out: .STANDARDIn: Van Damme (FC Malines), Cafaro (Stade Reims, Fra), Dewaele (Courtrai), Emond (FC Nantes, Fra)Out: Avenatti (Beerschot), Gavory (Fortuna Düsseldorf), Siquet (Fribourg, All).SAINT-TRONDIn: Kagawa (PAOK Salonique, Gre), Hashioka (Urawa Reds Diamond, Jap).Out: Suzuki (Kashima Antlers, Jap), Seung-Woo Lee (libre).UNION SAINT-GILLOISEIn: Machida (Kashima Antlers, Jap), Kozlowski (Brighton, Eng).Out: Avenatti (Beerschot).ZULTE WAREGEMIn: Derijck (Courtrai), Cools (FC Midtjylland, Den), De Smet (retour de prêt Top Oss).Out: Avenatti (Beerschot via Standard).