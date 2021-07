Restez au courant de toutes les mouvements sur le marché des transferts de Jupiler Pro League lors de l'été 2021. Ce récapitulatif sera mis à jour à chaque nouvelle arrivée ou nouveau départ.

ANDERLECHT

In: Refaelov (Antwerp), Coosemans (La Gantoise), Hoedt (Southampton, Eng), Harwood-Bellis (Manchester City, Eng), Gómez (Borussia Dortmund, Ger), Tshibangu (TP Mazembe, Cod), Raman (Schalke 04, Ger), Olsson (FK Krasnodar, Rus).

Out: Zulj (Istanbul Basaksehir, Tur), O. Dewaele (Antwerp), K. Lawrence (Toronto FC, Can), Dimata (Espanyol, Esp), Nmecha (Manchester City, Eng), Musona (Al Ta'ee Ha'il, Ksa), Sambi Lokonga (Arsenal, Eng), Vranjes (AEK Athènes, Gre), Boende (Juventus, Ita).

ANTWERP

In: Frey (Waasland-Beveren, via Fenerbahçe, Tur), O. Dewaele (Anderlecht), Bataille (KV Ostende), Engels (Aston Villa, Eng), Balikwisha (Standard), Ben Hamed (Lille, Fra), Almeida (Lokomotiv Plovdiv, Bul), Yusuf (IFK Göteborg, Swe), Fischer (FC Copenhague, Den)

Out: Juklerød (Genk), Refaelov (Anderlecht), Hongla (Hellas Vérone, Ita), Pius (Saint-Trond), Beiranvand (Boavista, Por), Mbokani (Kuwait SC, Kuw), Geeraerts (Deinze), Batubinsika (Famalicão, Por).

BEERSCHOT

In: Konstantopoulos (Panetolikos, Gre), Okyere (Al Hilal United, UAE), De Smet (Stade de Reims, Fra).

Out: Vorogovskiy (Kairat Almaty, Kaz).

CERCLE BRUGES

In: Miangue (Cagliari, Ita), Rubio (Real Valladolid, Esp), Sousa (Botafogo, Bra), Geeraerts (Deinze), Batubinsika (Famalicão, Por).

Out: Deuro (Châteauroux, Fra).

CHARLEROI

In: Zaroury (Lommel), Knezevic (FC Lucerne, Sui), A. Keita (OH Louvain), Andréou (Olympiakos Nicosie, Cyp), Zorgane (Paradou AC, Alg), Koffi (Lille, Fra).

Out: Penneteau (Stade de Reims, Fra), Delfi (HNK Gorica, Cro), Descamps (FC Nantes, Fra), Gécé (RWDM), Lazare Amani (Union Saint-Gilloise), Diandy (Mouscron), Flanagan (HB Køge, Den), Mandanda (Mouscron), Goranov (Levski Sofia, Bul).

CLUB BRUGES

In: Nsoki (OGC Nice, Fra), Persyn (Inter, Ita)

Out: Fuakala (Deinze), Voet (PEC Zwolle, Ned), Dennis (Watford, Eng), Mendy (Amiens, Fra), Openda (Vitesse, Ned), Vlietinck (OH Louvain), Horvath (Nottingham Forest, Eng), Kossounou (Bayer Leverkusen, Ger), Krmencik (Slavia Prague, Cze).

KAS EUPEN

In: Himmelmann (libre).

Out: De Wolf (Antwerp), Defourny (RWDM).

GENK

In: Juklerød (Antwerp), Sadick (Deportivo La Corogne, Esp), John (Brooke House Football Academy, Eng), Eiting (Ajax, Ned), Trésor (Willem II, Ned), Van Genechten (Lierse).

Out: Möller Daehli (Nuremberg, Ger), De Norre (OH Louvain), Gano (Zulte Waregem), Uronen (Stade Brestois, Fra), Dewaest (OH Louvain).

LA GANTOISE

In: J. de Sart (Courtrai), Operi (Châteauroux, Fra), Hjulsager (KV Ostende), Okumu (IF Elfsborg, Swe), Bayo (Celtic, Sco).

Out: Smith (FC St. Pauli, Ger), Coosemans (Anderlecht), Plastun (Ludogorets, Bul), Kleindienst (Heidenheim, Ger), Arslanagic (Göztepe, Tur), Dorsch (Augsburg, Ger).

COURTRAI

In: Vandendriessche (KV Ostende), Fixelles (Union Saint-Gilloise), Delle (libre), Moreno (Manchester City, Eng, via Lommel), Herrmann (Wolfsburg, Ger).

Out: J. de Sart (La Gantoise)

OH LOUVAIN

In: De Norre (Genk), Özkacar (Lyon, Fra), Sadzoute (Lille, Fra), Vlietinck (Club Bruges), Dewaest (Genk).

Out: Kotysch (arrêt), Perbet (RFC Liège), Van Hyfte (Mandel United), Laes (Lierse), Limbombe (Lierse), Schuermans (Lierse), A. Keita (Charleroi), Myny (RE Mouscron)

MALINES

In: Van Hecke (Zulte Waregem), Oum Gouet (Rheindorf Altach, Aut), Cuypers (Olympiacos, Gre), Souza (Lommel), Druijf (AZ, Ned), Shved (Celtic, Sco).

Out: Defour (arrêt), Vranckx (Wolfsburg, Ger), Kabore (Manchester City, Eng), Boni (Belenenses, Por), Van Keilegom & Bosiers (Helmond Sport, Ned), Valkenaers (Thes Sport).

KV OSTENDE

In: Medley (Arsenal, Eng), Amade (Hoffenheim, Ger), Ambrose (FC Metz, Fra), Jung (Châteauroux, Fra).

Out: Vandendriessche (Courtrai), Skúlason (IFK Norrköping, Swe) Thiam (AS Nancy, Fra), Dewaele (Winkel Sport), Hjulsager (La Gantoise), Bataille (Antwerp), Basila (AS Nancy, Fra), Biron (AS Nancy, Fra), Jung (AS Nancy, Fra), Theate (Bologne, Ita)

RFC SERAING

In: Jallow (FC Metz, Fra), Mansoni (libre), Mouandilmadji (libre), Poaty (Guingamp, Fra), Maziz (FC Metz, Fra), Kilota (libre), Sambu (Cholet, Fra).

Out: Moulhi (RFC Liège), Werner (arrêt), Milicevic (arrêt).

STANDARD

In: Dønnum (Valeranga, Nor).

Out: Cop (Dinamo Zagreb, Cro), Gillet (arrêt), Avenatti (Union Saint-Gilloise), Balikwisha (Antwerp), Vanheusden (Genoa, Ita, via Inter, Ita), Sylvestre (Pau, Fra), J. Carcela (RE Mouscron), Delferrière, Malenga & Mbala (MVV, Ned), Oulare (Barnsley, Eng).

SAINT-TROND

In: Koita (Waasland-Beveren), Pius (Antwerp).

Out: Colombatto (Club León, Mex)

UNION SAINT-GILLOISE

In: Nieuwkoop (Feyenoord, Ned), Amani (Charleroi), Paolucci (Reggina, Ita), Avenatti (Standard), Marcq (Zulte Waregem), Sorinola (MK Dons, Eng), Lewis (Chelsea, Eng)

Out: Pocognoli (arrêt), Fixelles (Courtrai), Mehlem (Paderborn, Ger), Jordanov (Westerlo), Ferber (Mandel United), Lorbek (NS Mura, Svn).

ZULTE WAREGEM

In: Ciranni (Mouscron), Vigen (Bröndby, Den), Gano (Genk), De Bock (Leeds United, Eng).

Out: Van Hecke (Malines), Deschacht (arrêt), Marcq (Union Saint-Gilloise)

ANDERLECHTIn: Refaelov (Antwerp), Coosemans (La Gantoise), Hoedt (Southampton, Eng), Harwood-Bellis (Manchester City, Eng), Gómez (Borussia Dortmund, Ger), Tshibangu (TP Mazembe, Cod), Raman (Schalke 04, Ger), Olsson (FK Krasnodar, Rus).Out: Zulj (Istanbul Basaksehir, Tur), O. Dewaele (Antwerp), K. Lawrence (Toronto FC, Can), Dimata (Espanyol, Esp), Nmecha (Manchester City, Eng), Musona (Al Ta'ee Ha'il, Ksa), Sambi Lokonga (Arsenal, Eng), Vranjes (AEK Athènes, Gre), Boende (Juventus, Ita).ANTWERPIn: Frey (Waasland-Beveren, via Fenerbahçe, Tur), O. Dewaele (Anderlecht), Bataille (KV Ostende), Engels (Aston Villa, Eng), Balikwisha (Standard), Ben Hamed (Lille, Fra), Almeida (Lokomotiv Plovdiv, Bul), Yusuf (IFK Göteborg, Swe), Fischer (FC Copenhague, Den)Out: Juklerød (Genk), Refaelov (Anderlecht), Hongla (Hellas Vérone, Ita), Pius (Saint-Trond), Beiranvand (Boavista, Por), Mbokani (Kuwait SC, Kuw), Geeraerts (Deinze), Batubinsika (Famalicão, Por).BEERSCHOTIn: Konstantopoulos (Panetolikos, Gre), Okyere (Al Hilal United, UAE), De Smet (Stade de Reims, Fra).Out: Vorogovskiy (Kairat Almaty, Kaz).CERCLE BRUGESIn: Miangue (Cagliari, Ita), Rubio (Real Valladolid, Esp), Sousa (Botafogo, Bra), Geeraerts (Deinze), Batubinsika (Famalicão, Por).Out: Deuro (Châteauroux, Fra).CHARLEROIIn: Zaroury (Lommel), Knezevic (FC Lucerne, Sui), A. Keita (OH Louvain), Andréou (Olympiakos Nicosie, Cyp), Zorgane (Paradou AC, Alg), Koffi (Lille, Fra).Out: Penneteau (Stade de Reims, Fra), Delfi (HNK Gorica, Cro), Descamps (FC Nantes, Fra), Gécé (RWDM), Lazare Amani (Union Saint-Gilloise), Diandy (Mouscron), Flanagan (HB Køge, Den), Mandanda (Mouscron), Goranov (Levski Sofia, Bul).CLUB BRUGESIn: Nsoki (OGC Nice, Fra), Persyn (Inter, Ita)Out: Fuakala (Deinze), Voet (PEC Zwolle, Ned), Dennis (Watford, Eng), Mendy (Amiens, Fra), Openda (Vitesse, Ned), Vlietinck (OH Louvain), Horvath (Nottingham Forest, Eng), Kossounou (Bayer Leverkusen, Ger), Krmencik (Slavia Prague, Cze).KAS EUPENIn: Himmelmann (libre).Out: De Wolf (Antwerp), Defourny (RWDM).GENKIn: Juklerød (Antwerp), Sadick (Deportivo La Corogne, Esp), John (Brooke House Football Academy, Eng), Eiting (Ajax, Ned), Trésor (Willem II, Ned), Van Genechten (Lierse).Out: Möller Daehli (Nuremberg, Ger), De Norre (OH Louvain), Gano (Zulte Waregem), Uronen (Stade Brestois, Fra), Dewaest (OH Louvain).LA GANTOISEIn: J. de Sart (Courtrai), Operi (Châteauroux, Fra), Hjulsager (KV Ostende), Okumu (IF Elfsborg, Swe), Bayo (Celtic, Sco).Out: Smith (FC St. Pauli, Ger), Coosemans (Anderlecht), Plastun (Ludogorets, Bul), Kleindienst (Heidenheim, Ger), Arslanagic (Göztepe, Tur), Dorsch (Augsburg, Ger).COURTRAIIn: Vandendriessche (KV Ostende), Fixelles (Union Saint-Gilloise), Delle (libre), Moreno (Manchester City, Eng, via Lommel), Herrmann (Wolfsburg, Ger).Out: J. de Sart (La Gantoise)OH LOUVAINIn: De Norre (Genk), Özkacar (Lyon, Fra), Sadzoute (Lille, Fra), Vlietinck (Club Bruges), Dewaest (Genk).Out: Kotysch (arrêt), Perbet (RFC Liège), Van Hyfte (Mandel United), Laes (Lierse), Limbombe (Lierse), Schuermans (Lierse), A. Keita (Charleroi), Myny (RE Mouscron)MALINESIn: Van Hecke (Zulte Waregem), Oum Gouet (Rheindorf Altach, Aut), Cuypers (Olympiacos, Gre), Souza (Lommel), Druijf (AZ, Ned), Shved (Celtic, Sco).Out: Defour (arrêt), Vranckx (Wolfsburg, Ger), Kabore (Manchester City, Eng), Boni (Belenenses, Por), Van Keilegom & Bosiers (Helmond Sport, Ned), Valkenaers (Thes Sport).KV OSTENDEIn: Medley (Arsenal, Eng), Amade (Hoffenheim, Ger), Ambrose (FC Metz, Fra), Jung (Châteauroux, Fra).Out: Vandendriessche (Courtrai), Skúlason (IFK Norrköping, Swe) Thiam (AS Nancy, Fra), Dewaele (Winkel Sport), Hjulsager (La Gantoise), Bataille (Antwerp), Basila (AS Nancy, Fra), Biron (AS Nancy, Fra), Jung (AS Nancy, Fra), Theate (Bologne, Ita)RFC SERAINGIn: Jallow (FC Metz, Fra), Mansoni (libre), Mouandilmadji (libre), Poaty (Guingamp, Fra), Maziz (FC Metz, Fra), Kilota (libre), Sambu (Cholet, Fra).Out: Moulhi (RFC Liège), Werner (arrêt), Milicevic (arrêt).STANDARDIn: Dønnum (Valeranga, Nor).Out: Cop (Dinamo Zagreb, Cro), Gillet (arrêt), Avenatti (Union Saint-Gilloise), Balikwisha (Antwerp), Vanheusden (Genoa, Ita, via Inter, Ita), Sylvestre (Pau, Fra), J. Carcela (RE Mouscron), Delferrière, Malenga & Mbala (MVV, Ned), Oulare (Barnsley, Eng).SAINT-TRONDIn: Koita (Waasland-Beveren), Pius (Antwerp).Out: Colombatto (Club León, Mex)UNION SAINT-GILLOISEIn: Nieuwkoop (Feyenoord, Ned), Amani (Charleroi), Paolucci (Reggina, Ita), Avenatti (Standard), Marcq (Zulte Waregem), Sorinola (MK Dons, Eng), Lewis (Chelsea, Eng)Out: Pocognoli (arrêt), Fixelles (Courtrai), Mehlem (Paderborn, Ger), Jordanov (Westerlo), Ferber (Mandel United), Lorbek (NS Mura, Svn).ZULTE WAREGEMIn: Ciranni (Mouscron), Vigen (Bröndby, Den), Gano (Genk), De Bock (Leeds United, Eng).Out: Van Hecke (Malines), Deschacht (arrêt), Marcq (Union Saint-Gilloise)