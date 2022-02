Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, janvier sera agité pour les 18 clubs de D1A. Retrouvez ici l'intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato d'hiver 2022.

ANDERLECHT

In:

Out:Harwood-Bellis (Stoke City, Eng), Mehssatou (Courtrai), Trebel (Lausanne-Sport, Sui), Guindo (Pro Vercelli, Ita).

ANTWERP

In: Pacho (Indenpediente Del Valle, Equ), Emegha (Sparta Rotterdam, Ned)

Out: Bolingi (Burinam United, Tha), Quirynen (Deinze).

BEERSCHOT

In: Avenatti (Standard via Union St Gilloise), Rigo (PSV Eindhoven, Ned).

Out:Micael (Ceara), Caicedo (retour Brighton, Eng), Soumaré (Quevilly, Fra), Sanyang (Superstars Academy, Gam).

CERCLE BRUGES

In:Ganvoula (Bochum, All).

Out:Cassaert (Knokke), Rubio (Valladolid, Esp), Millan (Union Saint Gilloise via Villareal, Esp), K. Hazard (RWDM), Raux-Yao (Rodez, Fra).

L'aventure en mauve de Taylor Harwood-Bellis n'aura duré que 6 mois. Il repart de l'autre côté de la Manche à Stoke City. © belga

CHARLEROI

In: Bayo (La Gantoise), Petkevicius (Hegelmann, Lit), Kamara (Strasbourg, Fra), Ribeiro Costa (retour Mouscron), Heymans (Venezia, Ita), Badji (Stade Brestois via FC Bruges, Fra), Karamoko (Sarpsborg 08, Nor)

Out: Nicholson (Spartak Moscou, Rus), Gillet (Waasland-Beveren), Fall (Kasimpasa), Diagne (libre), Ribeiro Costa (Waasland-Beveren), Bedia (Servette, Sui), Benchaib (Courtrai), Malungu (MVV Maastricht, Ned).

CLUB BRUGES

In: Buchanan (New England Revolution, USA), Skov Olsen (Bologne, Ita), Badji (retour Stade Brestois, Fra), Adamyan (Hoffenheim, All).

Out: Wesley (Aston Villa, Eng), Persyn (Westerlo), Van der Brempt (Red Bull Salzbourg, Aut), Providence (retour AS Roma, Ita), Badji (Charleroi), Sowah (AZ Alkmaar, Ned).

KAS EUPEN

In: Müsel (Borussia Mönchengladbach, All), Libert (MVV Maastricht, Ned), Konstantelias (PAOK Salonique, Gre), Alloh (Paris Saint-Germain, Fra), Jeggo (Aris Salonique, Gre).

Out:Kayembe(Watford, Eng) .

GENK

In: Ouattara (Hammarby, Suè), Nygren (retour de prêt Heerenveen, Ned).

Out: Toma (Saint-Gall, Sui), Nygren (Nordsjaelland, Dan), Eiting (Huddersfield Tow, Ang), Ugbo (Troyes, Fra).

LA GANTOISE

In: Torunarigha (Hertha BSC, All).

Out: De Bruyn (Courtrai), Bayo (Charleroi), Chakvetadze (Hambourg, All), Botaka (Fortuna Sittard, Ned).

Tajon Buchanan débarque à Bruges en provenance de MLS. Le club de Venise du Nord qui a déboursé plus de 6 millions d'euros pour s'attacher ses services en attend forcément beaucoup. © belga

COURTRAI

In: De Bruyn (La Gantoise), Watanabe (FC Tokyo, Jap), Reynolds (AS Roma, Ita), Mehssatou (Anderlecht), Benchaib (Charleroi), Henen (Grenoble, Fra).

Out: Derijck (Zulte-Waregem), Dewaele (Standard), Hines-Ike (DC United), Mujakic (FK Sarajevo, Bos), Fixelles (Westerlo), Ocansey (Waasland-Beveren).

OH LOUVAIN

In: Gilis (retour prêt d'Heist).

Out: Bese (libre), Thamsatchanan (Port FC, Tha), Sadzoute (Nîmes, Fra).

FC MALINES

In: Wouters (Schalke 04, All), Wernersson (retour de prêt Stabaek, Nor), Youan (Saint-Gall, Sui).

Out: Van Damme (Standard), Bateau (Samsunspor, Tur), De Camargo (RWDM), Druijf.

KV OSTENDE

In: Ducan (RB New York, Usa), Albanese (Waasland-Beveren), Sakamoto (Cerezo Osaka, Jap), Urhoghide (Celtic Glasgow, Eco), Scherpen (Brighton, Ang) .

Out: .

RFC SERAING

In:Wagué (FC Nantes, Fra), Douane (Fc Metz, Fra), Dabila (Lille, Fra), Opare (libre), Craninx (Molde, Nor) .

Out:Del Fabro (Cittadella, Ita), Pierrot (Lommel) .

L'ancien joueur du Borussia Dortmund et de Manchester United Shinji Kagawa est le gros nom qui a rejoint la Pro League cet hiver. Il rejoint la colonie nipponne de Saint-Trond. © belga

STANDARD

In: Van Damme (FC Malines), Cafaro (Stade Reims, Fra), Dewaele (Courtrai), Emond (FC Nantes, Fra), Mboup (AS Dakar Sacré Coeur, Sen).

Out: Avenatti (Beerschot), Gavory (Fortuna Düsseldorf), Siquet (Fribourg, All), Fai (Al-Ta'ee, ArS), Likonza (TP Mazembe, Con), Al-Dakhil (Saint-Trond), Klauss (Sain-Trond), Rafia (Juventus, Ita).

SAINT-TROND

In: Kagawa (PAOK Salonique, Gre), Hashioka (Urawa Reds Diamond, Jap), Russo (Sassuolo, Ita), Al-Dakhil (Standard), Klauss (Standard).

Out: Suzuki (Kashima Antlers, Jap), Seung-Woo Lee (libre), Buatu (Eyüpspor, Tur), T. Itô (Magdebourg, All), Cacace (Empoli, Ita).

UNION SAINT-GILLOISE

In: Machida (Kashima Antlers, Jap), Kozlowski (Brighton, Eng), Puertas (Lausanne, Sui), Millan (Cercle Bruges via Villareal, Esp), Undav (prêt Brighton, Ang).

Out: Avenatti (Beerschot via Standard), Undav (Brighton, Ang), Lewis (Accrington, Ang).

ZULTE WAREGEM

In: Derijck (Courtrai), Cools (FC Midtjylland, Den), De Smet (retour de prêt Top Oss).

Out: Van Aken (libre).

Renaud Emond est de retour en Pro League © belga

