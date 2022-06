Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, l'été sera agité pour les 18 clubs de D1A. Retrouvez ici l'intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato estival de 2022.

ANDERLECHT

In: /

Out: Cobbaut (Parma, Ita), Saief (fin de contrat), Bakkali (fin de contrat).

ANTWERP

In: Valencia (Independiente, Equ).

Out: Buta (Eintracht Francfort, Ger), Beiranvand (Persepolis, Irn), Coopman (fin de contrat), De Pauw (fin de contrat).

CERCLE BRUGES

In: Kehrer (Fribourg, Ger).

Out: /

CHARLEROI

In: Bayo (transfert définitif La Gantoise).

Out: Amani (transfert définitif Union Saint-Gilloise), Ribeiro Costa (SK Beveren), Delfi (fin de contrat).

FC BRUGES

In: Meijer (FC Groningen, Ned), Ferran Jutglà (FC Barcelone, Esp).

Out: Dost (fin de contrat), Izquierdo (fin de contrat), Sagna (Chamois Niortais, Fra), Van den Keybus (Westerlo), De Cuyper (Westerlo).

KAS EUPEN

In: Gorenc (NS Mura, Svn), Paeshuyse (FC Malines), Charles-Cook (Ross County, Eco), Christie-Davis (Barnsley, Eng).

Out: Ngaka (Magdeburg, Ger), Koné (KMSK Deinze), Amat (fin de contrat), Ngoy(fin de contrat), Mathys(fin de contrat), Cools (fin de contrat), Heris (fin de contrat), Rocha (fin de contrat), Himmelmann (fin de contrat), Embalo (fin de contrat), Beck (fin de contrat), Poulain (fin de contrat), E. Sowah (fin de contrat).

GENK

In: /

Out: Odey (Randers, Eco).

LA GANTOISE

In: Cuypers (FC Malines).

Out: Bolat (Westerlo), Bezus (fin de contrat), Bayo (définitif vers Charleroi).

COURTRAI

In: De Neve (Zulte Waregem), Messaoudi (JS Saoura, Alg), Vandenberghe (KMSK Deinze), Challouk (KMSK Deinze), Tabidze (Ufa, Rus).

Out: Sainsbury (fin de contrat), Jonckheere (fin de contrat), Rougeaux (fin de contrat).

OH LOUVAIN

In: Jackers (SK Beveren), Dom (Beerschot), Holzhauser (Beerschot).

Out: Domo (DC United, Usa), Raemaekers (FC Malines), Mercier (Ferencvaros, Hon), Vekemans (Lierse K), Aguemon (fin de contrat), Rezaei (fin de contrat), Asante (fin de contrat), Allemeersch (fin de contrat).

FC MALINES

In: Hernandez (Tsjornomorets Odessa, Ukr), Raemaekers (OH Leuven).

Out: Cuypers (La Gantoise), Paeshuyse (KAS Eupen), De Bie (Lierse K), Kaya (fin de carrière).

KV OSTENDE

In: Sakamoto (Osaka, Jpn).

Out: /

RFC SERAING

In: Lepoint (Mouscron).

Out: Boulenger (Francs Borains).

STANDARD

In: /

Out: Carcela (fin de contrat), Sylvestre (Pau, Fra).

SAINT-TROND

In: Kaya (Ingolstadt, Ger), Dumont (Standard).

Out: Cacace (Empoli, Ita), Matsbubara (fin de contrat), Balongo (fin de contrat), Vanmarsenille (fin de contrat).

UNION SAINT-GILLOISE

In: Amani (definitif de Charleroi), Boone (KMSK Deinze), Dony (Saint-Trond).

Out: Undav (Brighton, Eng).

KVC WESTERLO

In: Gillekens (Mouscron), Bernat (MSK Zilina, Svk), Foster (Guimaraes, Por), Bolat (La Gantoise), Van den Keybus (FC Bruges), De Cuyper (FC Bruges).

Uit: Van Hout (Lommel), Remmer (Sønderjysk, Dan), Dieudhiou (KSK Heist), Soumah (fin de contrat), Caubergh (fin de contrat).

ZULTE WAREGEM

In: /

Uit: De Neve (Courtrai), Govea (fin de contrat), Humphreys (fin de contrat), Seck (fin de contrat), De Poorter (KMSK Deinze).

