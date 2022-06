Dénicher des renforts, se débarrasser de joueurs devenus indésirables, faire une bonne affaire : comme chaque année, l'été sera agité pour les 12 clubs de D1B. Retrouvez ici l'intégralité des transferts déjà actés durant ce mercato estival de 2022.

Récapitulatif au 16 juin 2022.

RSC ANDERLECHT U21

In: Gillet (SK Beveren).

Out: /

BEERSCHOT

In: Verlinden (Dunajska Streda, Svk), Quirynen (KMSK Deinze), Baeten (NEC, Ned).

Out: Mukuna Trouet (La Gantoise), Dom (OH Louvain), Holzhauser (OH Louvain), Krekovic (Sibenik, Cro), Noubissi (fin de contrat), Halaimia (fin de contrat), Bourdin (fin de contrat), Pietermaat (fin de contrat), Suzuki (fin de contrat).

CLUB BRUGES NXT

In: Foss (Odense BK, Dan), Lund Jensen (Odense BK, Dan).

Out: Blomme (GA Eagles, Ned), Van Bost (OH Louvain), Sagna (Chamois Niort, Fra).

FCV DENDER

In: Atteri (Mouscron), Cools (Dudelange, Lux).

Out: Barrezeele (Olsa Brakel), Valcke (Patro Eisden), El Boughlamy (fin de contrat).

KMSK DEINZE

In: De Poorter (Zulte Waregem), Schuermans (Lierse), Koné (Eupen), Elyn (KMSK Deinze).

Out: Tossavi (Merelbeke), Quirynen (Beerschot), El Banouhi (Lokeren-Temse), Schamp (Hoek, Ned), Geeraerts (FC Knokke), Challouk (Courtrai), Vandenberghe (Courtrai), Boone (Union Saint-Gilloise), Verwaal (fin de contrat), Lecomte (fin de contrat).

KRC GENK U21

In: /

Out: Coomans (Thes Sport), Boujemaoui (fin de contrat).

LIERSE

In: Teunckens (RKC Waalwijk, Ned), De Bie (FC Malines), Libert (RWDM), Vekemans (FC Malines), Pupe (Winkel Sport).

Out: Swinnen (Thes Sport), Liongola (La Louvière), Bitsindou (Livingston FC, Eco), Hendrickx (Visé), Schuermans (KMSK Deinze), Vannuffelen (fin de contrat), Kieboom (fin de contrat), Yvan Yagan (fin de contrat), Abdallah (fin de contrat).

LOMMEL

In: Van Hout (Westerlo).

Out: Kis (Patro Eisden), Smeets (RWDM), Verschueren (Sparta, Ned).

RWDM

In: Smeets (Lommel), K. Hazard (Cercle Bruges)

Out: Libert (Lierse), Rommens (Zulte Waregem), Gonçalves Pereira (GOAL, Fra), De Camargo (fin de carrière), Nzuzi Mata (fin de contrat).

STANDARD U21

In: Babacan (Club Brugge).

Out: Bettinger (Le Mans, Fra), Dumont (Saint-Trond).

VIRTON

In: /

Out: Vanbaleghem (Sedan, Fra), Mendy (Spartak Varna, Bul).

SK BEVEREN

In: Ribeiro Costa (Charleroi).

Out: Gillet (Anderlecht U21), Jackers (OH Louvain), Schryvers (fin de contrat).

