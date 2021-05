L'Union belge, Roberto Martinez et les Diables Rouges appellent les supporters à se mobiliser en masse et à se rallier au onze national lors de l'Euro, des matches de la Ligue des Nations et des matches de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar.

La campagne "#DEVILTIME" a été lancée mardi soir. Son nom a été appliqué virtuellement sur les pavés de la Grand Place de Bruxelles déserte, où sont traditionnellement célébrés les grands moments de l'histoire du football belge.

L'URBSFA mise sur une campagne dans les rues et sur l'appli RBFA, une campagne qui devrait unir tout le pays pour soutenir et motiver les Diables Rouges en 2021, a-t-elle indiqué dans une annonce mercredi. L'entraîneur national Roberto Martinez, ainsi que les légendaires Raymond Goethals et Guy Thys, en mode virtuel, y jouent le rôle principal.

"De l'Alaska au Zimbabwe, tout le monde doit savoir l'heure qu'il est. C'est pourquoi nous appelons tous les supporters à allumer le feu cette année. Non seulement avec notre nation entière, mais bien au-delà de nos frontières. En 2021, c'est #DEVILTIME", a déclaré Martinez. "À la veille de la nouvelle campagne du championnat d'Europe, nous voulons réfléchir aux beaux moments que la génération actuelle et d'autres nous ont déjà offerts au cours des 125 dernières années. Mais en même temps, nous voulons appeler les supporters à nous rejoindre pour motiver cette génération à faire mieux et à entrer dans l'histoire."

La campagne sera clairement visible dans les rues, à la télévision et en ligne via les médias sociaux et l'application RBFA. Entre autres, l'URBSFA réserve déjà quelques surprises enflammées aux prochains adversaires des Diables Rouges. Les propres fans devront également apporter leur contribution.

"Nos joueurs demandaient une campagne pour reprendre contact avec les fans", explique Manu Leroy, directeur du marketing et de la communication de l'URBSFA. "Ils ont indiqué que les fans leur manquaient vraiment - après une année de football si bizarre en raison de la pandémie. Avec notre campagne #DEVILTIME, nos sommes prêts à faire en sorte que nos supporters soient à nouveau derrière nos Diables Rouges comme un seul bloc et qu'ensemble, ils fassent exploser les chaussettes de nos adversaires et de leurs supporters."

La chose la plus frappante est sans doute le montage virtuel qui a été réalisé. Pour lancer la campagne, tout le pays verra une vidéo unique, mettant en scène Roberto Martinez et deux entraîneurs qui, comme l'actuel sélectionneur national, ont marqué l'histoire du football belge. Raymond Goethals et Guy Thys ont pris vie avec l'aide de Chris Umé, spécialiste du "deepfake". "Ils donneront à chaque fan de football un premier moment de frisson au début d'une année footballistique spéciale en 2021. Mais c'est loin d'être tout. La fédération de football attirera également l'attention des fans par le biais de la radio, des journaux et des magazines, mais c'est surtout l'app RBFA nouvellement lancée qui jouera un rôle de premier plan pour rapprocher à nouveau les Diables Rouges de leurs fans", est-il indiqué dans l'annonce.

Dans les semaines à venir, il y aura une toute nouvelle chanson de l'Euro, des actions sont prévues autour des derniers matches des Diables Rouges, et il y aura d'autres initiatives qui coloreront tout le pays en rouge.

