L'Autrichien du Beerschot est le premier lauréat de la saison, élu par notre rédaction et nos lecteurs.

Si nos lecteurs lui ont légèrement préféré Xavier Mercier, dans un étonnant duel de promus pour le titre de meilleur joueur du mois d'août, c'est finalement Raphael Holzhauser qui émerge, grâce au plébiscite de la rédaction - qui le voyait plutôt en concurrence avec Nicolas Raskin - et surtout à ses performances d'exception.

Dans le sillage d'une saison dans l'antichambre de l'élite bouclée à sept buts et neuf passes décisives, le maître à jouer autrichien du Beerschot a fait irruption en Pro League avec fracas.

Passeur décisif pour offrir le but de la victoire à Marius Noubissi sur la pelouse d'Ostende, le gaucher a écoeuré la défense de Waasland-Beveren (deux buts et une passe décisive) avant de faire trembler les filets de Simon Mignolet pour une victoire retentissante au Jan Breydel. Dans un registre qui rappelle parfois Hans Vanaken, l'Autrichien brille entre les lignes, où il sait faire parler son flair et son talent, dissimulés derrière un mètre 93 qui ne lui donne pas le profil de l'emploi.

