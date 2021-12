La 20e journée de Jupiler Pro League sera dominée par l'affiche entre le Club de Bruges et Anderlecht. Les deux grands du football belge ont retrouvé des couleurs en championnat comme en témoignent leurs séries respectives en cours de quatre victoires.

Dimanche à partir de 13h30 le stade Jan Breydel accueille donc un vrai match au sommet entre les deux premiers dauphins de l'Union. Bruges possède 39 points et occupe le deuxième rang, Anderlecht est désormais troisième avec 34 points.

La journée débutera par Seraing-Courtrai, vendredi soir (20h45). Les Métallos doivent mettre fin à leur spirale négative de trois revers et une inquiétante 16e place face à des Kerels tranquilles huitièmes.

Le leader du classement, l'Union jouera samedi, à 18h30, face au Cercle Bruges. L'équipe de Felice Mazzu devra se méfier de la visite du Cercle qui a lui aussi gagné ses quatre derniers duels et ainsi quitté la zone rouge du classement pour occuper la 12e place.

Au même moment, Zulte Waregem, qui éprouve beaucoup de difficulté après trois défaites de rang et une 17e place, reçoit le septième Malines qui vient d'arrêter la belle trajectoire de La Gantoise. Dès 16h15, le Beerschot accueillera Ostende. En soirée à 20h45, les Buffalos gantois tenteront de repartir de plus belle à l'occasion de la visite de Saint-Trond. Actuels sixièmes du classement à trois points de la 4e place, la dernière équipe belge européenne entend bien se mêler dès que possible à la lutte pour une place en play-offs 1.

Après Club de Bruges-Anderlecht, deux autres rencontres complèteront le programme de dimanche: Eupen-Charleroi avec la possibilité pour les Zèbres, actuels cinquièmes mais qui jouent jeudi soir, de réintégrer le top 4 voire le top 3 en cas de faux pas d'Anderlecht ou de l'Antwerp qui se rend à 18h30 à Genk. En soirée (21h00), le Standard voudra confirmer son succès à Deurne sur la pelouse d'Oud Heverlee Louvain.

Ce jeudi soir, deux rencontres de la 19e journée doivent encore avoir lieu: Antwerp-Eupen (18h45) et Genk-Charleroi (21h00).

