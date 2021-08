Après deux ans, Mehdi Bayat a démissionné de son mandat de président de la fédération. L'administrateur indépendant et avocat Paul Van den Bulck est en pole position pour lui succéder. L'élection aura lieu le 30 août.

Le lundi 30 août, le conseil d'administration de l'Union royale belge de football (URBSFA) élira son nouveau président. Cette information rapportée par différents médias a été confirmée lundi. Il est probable que pour la première fois dans l'histoire de l'URBSFA, un président indépendant sera nommé.

Après deux ans, Mehdi Bayat a démissionné de son mandat de président de la fédération. L'homme fort du Sporting Charleroi n'était pas prêt à poursuivre cette fonction.

Robert Huygens a assuré l'intérim. Le 30 août, le nouveau président de l'association sera élu. Il doit être issu du conseil d'administration, qui est composé de dix personnes depuis juin. Outre les administrateurs indépendants Pascale Van Damme et Paul Van den Bulck, il s'agit de Michael Verschueren, Bruno Venanzi, Peter Willems et Michel Louwagie (Pro League), Marc Van Craen et Robert Huygens (Voetbal Vlaanderen) et Benjamin Vasseur et Philippe Godin (ACFF).

Selon plusieurs journaux, l'avocat Paul Van den Bulck est en pole position pour succéder à Mehdi Bayat pour les deux prochaines années.

L'administrateur indépendant, qui n'a pas confirmé sa candidature à la présidence, a obtenu une place au conseil d'administration en juin. Il est suggéré depuis un certain temps que le poste symbolique de président fédéral soit occupé par une personne qui n'est pas impliquée dans le football professionnel ou amateur.

Paul Van den Bulck serait le premier président indépendant depuis la création de la KBVB en 1895. Michael Verschueren (RSC Anderlecht) a été préssenti auparavant comme candidat-président. Marc Van Craen et Philippe Godin ont aussi été cités dans les débats électoraux.

