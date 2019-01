Qui succédera à Janice Cayman au Soulier d'Or?

Le 9 octobre, Ives Serneels était plutôt déçu, le nul 1-1 acquis en Suisse, sur un but de Tine De Caigny sous le regard des 56 supporters qui avaient fait le déplacement, ne permettait pas à la Belgique de se qualifier pour le Mondial français de cet été. Suite au 2-2 du match aller des demi-finales, les dames ont échoué de peu, alors qu'elles rêvaient de ce tournoi.

" La déception reste notre sentiment prédominant car nous étions à deux doigts de la finale mais nous ne devons pas non plus oublier le chemin parcouru. Donc, je suis aussi fier de ce moment d'apprentissage ", a nuancé Serneels.

" C'est moche mais, dès novembre, nous nous retrouvons et nous devons nous fixer un nouvel objectif ", a ensuite déclaré Janice Cayman face aux caméras. " Cette épreuve nous a rendues plus fortes. Il s'en est vraiment fallu de peu. "

Début décembre, les Flames ont obtenu le meilleur classement de leur histoire, passant de la 23e à la 21e place mondiale. D'autres bonnes nouvelles ont suivi. L'Amérique, championne du monde en titre et numéro un devant l'Allemagne, a invité la Belgique à disputer un match amical le 7 avril au Bank of California Stadium, à LA. " Une récompense ", affirme Serneels. " Il y a cinq ans, nous n'aurions jamais été invités. "

Ça illustre la spirale positive dans laquelle se trouve l'équipe, comme on l'a aussi constaté lors du Warmste Match, un match de foot en salle qui a attiré 2.500 supporters à Louvain et qui a rapporté 35.183,80 euros à l'organisation caritative.

Cette année débute par un stage au soleil pour l'équipe nationale. Pas moins de 19 Red Flames et dix " hauts potentiels ", un groupe de jeunes filles nées entre 1996 et 2001, seront à San Pedro del Pinatar, près de Murcie, du 14 au 21 janvier. Au menu : entraînements, théorie et activités de team building. Les dames disputeront aussi des matches amicaux contre l'Espagne, l'Irlande et, pour les jeunes, contre les U23 norvégiennes. En février, enfin, la Belgique participera pour la quatrième fois à la Cyprus Women's Cup.

Le mercredi 16 janvier, nous connaîtrons aussi l'identité de celle qui succédera à Tessa Wullaert (2016) et à Janice Cayman (2017) au Soulier d'Or. La meilleure réalisatrice des Flames, qui se produit pour Manchester City, et la joueuse de trente ans de Montpellier sont encore candidates à la victoire. Elles sont nominées, comme De Caigny (21, RSC Anderlecht), Laura De Neve (24, RSC Anderlecht), Heleen Jacques (30, Fiorentina), Kassandra Missipo (20, Gand), Davina Philtjens (29, Fiorentina), Ella Van Kerkhoven (25, RSC Anderlecht), Davinia Vanmechelen (19, PSG) et Aline Zeler (35, PSV), qui a mis un terme à sa carrière internationale en octobre dernier. Vendredi dernier, dans le sondage du quotidien organisateur, Wullaert était en tête avec 32% des suffrages.