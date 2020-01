La Pro League belge de football va choisir vendredi, lors d'une assemblée générale extraordinaire, à qui attribuer le tout nouveau contrat des droits télé du football aux meilleurs soumissionnaires. Le vote déterminera les chaînes via lesquelles le téléspectateur de football pourra suivre en direct les matchs de championnat et de Coupe, voir les temps forts et regarder le talk-show hebdomadaire. Tout aussi important, il fixera le montant d'euros que chaque club professionnel percevra grâce à ce contrat lucratif.

Début décembre, la Ligue Pro a lancé le nouvel appel d'offres pour le contrat télé pour les quatre ou cinq prochaines saisons. Jusqu'à mardi dernier, les candidats titulaires de droits pouvaient faire des offres sur onze lots différents (appelés lots), concernant quatre compétitions : D1A, D1B, Coupe et, pour la première fois, la Super League de football féminin.

Record de recettes?

Grâce à "l'offre médiatique la plus complète jamais proposée", la Pro League espère dépasser pour la première fois la somme des 100 millions d'euros de recettes annuelles. Le précédent contrat rapportait quelque 80 millions d'euros par an aux 24 clubs professionnels.

"Paquet média"

Ce paquet média contient onze lots, soit cinq de plus que dans le cadre du précédent contrat de télévision conclu en 2017. Les trois premiers comprennent les matchs en direct en D1A, les lots les plus populaires actuellement entre les mains de VOO, Proximus et Telenet. En outre, il y a les quatre lots pour les autres compétitions : D1B (Proximus), Supercoupe (RTBF et Telenet), Croky Cup (VRT, VTM et RTL) et la Super League (nouveau). Il reste quatre paquets pour lesquels l'intérêt est croissant : les clips vidéo "presque en direct", les résumés en ligne, les résumés à la télévision et le talk-show du lundi soir (sur lequel, pour la première fois, les chaînes de télévision payantes peuvent également faire une offre).

Objectif 100 millions

Pour atteindre l'objectif d'au moins 100 millions d'euros par an, la Pro League n'a rien laissé au hasard. "Nous avons offert aux paquets une plate-forme neutre. Les détenteurs de droits pourraient opter pour une offre télévisuelle traditionnelle, mais aussi pour une sorte d'abonnement Netflix", explique Leander Monbaliu de la Pro League. En tant que téléspectateur, vous n'avez donc plus besoin d'avoir un décodeur. Ceux qui ne regardent qu'en ligne, ne veulent que des résumés ou veulent immédiatement voir les phases les plus importantes sur leur écran, devraient pouvoir choisir un tel abonnement personnalisé, numérique ou en ligne.

Afin d'accommoder encore davantage les détenteurs de droits, les matchs de D1A et D1B seront mieux répartis sur le week-end et le lundi soir. Samedi, le premier match de championnat commencera plus tôt, vers 16 heures. Il faut également que les matchs de la D1A, de la D1B et de la Super League se chevauchent le moins possible.

Toutefois, il n'y a pas encore d'accord sur la clé de répartition des droits de télévision. Certains grands clubs ont joué avec l'idée de commercialiser eux-mêmes leurs droits, afin d'en tirer plus d'argent. Les clubs du G11 et D1B en veulent en fait tout simplement plus. Pour vendre collectivement les droits de télévision, l'unanimité est nécessaire, ce qui n'est pas possible sur la base de la clé de répartition actuelle. Avec le dénouement de l'appel d'offres, la Pro League espère parvenir à un accord entre les clubs.

