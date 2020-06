Timon Wellenreuther, 24 ans, a signé un contrat de quatre ans en faveur du Sporting d'Anderlecht. Le portier allemand était arrivé en fin de contrat après trois saisons passées au sein du club néerlandais de Willem II. Le RSCA l'a annoncé vendredi.

Wellenreuther a été formé au Karlsruher SC et à Schalke 04, où il a fait ses débuts tant en Bundesliga qu'en Ligue des Champions à l'âge de 19 ans. Après un prêt en Espagne, au Real Deportivo Mallorca (2015-2016), il a rejoint les rangs de Willem II, où il a joué 77 matches toutes compétitions confondues en trois saisons.

Après la finale de Coupe des Pays-Bas perdue en mai 2019 contre l'Ajax, Wellenreuther avait prolongé son contrat d'un an. Cette saison, il a joué 25 matches de championnat, parvenant à garder ses filets intacts à six reprises. Willem II a terminé 5e, obtenant un ticket pour les préliminaires de l'Europa League.

Bienvenue au Sporting @Timonwellle 🟣 ⚪ Jong én ervaren. Lef én uitstraling. Tweevoetig. Jeune et expérimenté. Mentalité. Et la volonté de progresser. https://t.co/HJWZPclhDI https://t.co/DoxpJOM2sT pic.twitter.com/NZPfXpkvrp — RSC Anderlecht (@rscanderlecht) June 5, 2020

"C'est un honneur de pouvoir évoluer au sein d'une institution telle que le RSCA. Je me retrouve totalement dans le style de jeu des Mauves et je ferai de mon mieux pour aider les jeunes talents grâce à mon expérience. J'ai hâte de faire connaissance avec les supporters, le groupe et d'entamer la nouvelle saison", a dit Timon Wellenreuther sur le site du club.

"Nous sommes ravis que Timon choisisse de rejoindre Anderlecht malgré de nombreux intérêts. Timon nous apporte, malgré son jeune âge, de l'expérience et du leadership dans le noyau. C'est un gardien dont le bon jeu au pied correspond parfaitement à notre style de jeu", a déclaré le directeur sportif Peter Verbeke.

Le club était à la recherche d'un gardien, poste sujet à de nombreuses incertitudes. En effet, Hendrik Van Crombrugge est convoité après un exercice abouti alors que Davy Roef est parti à La Gantoise et que l'avenir de Thomas Didillon à Saint-Guidon semble s'inscrire en pointillés après un prêt à Genk.

Wellenreuther et Cristiano Ronaldo © iStock

