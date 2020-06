Le Français de 55 ans succède à Michel Preud'homme. Son CV est déjà bien rempli.

Le Standard a annoncé la nouvelle ce mercredi matin sur son site officiel. Philippe Montanier, encore en poste à Lens il y a quelques semaines, est le nouveau coach des Rouches.

L'ancien gardien de but a lancé sa carrière de coach voici déjà seize ans, quand il a pris en mains la destinée de Boulogne-sur-Mer après trois années passées comme adjoint de Robert Nouzaret.

Il réalise l'exploit d'emmener les Boulonnais de CFA (la quatrième division française) en Ligue 1 en l'espace de cinq ans, mais change de club au moment de découvrir l'élite, pour occuper deux saisons durant le costume de coach de Valenciennes, avec notamment une dixième place à la clé.

Son parcours lui ouvre les portes de l'Espagne, où il signe un contrat de deux ans à la Real Sociedad, où il peut compter sur une génération exceptionnelle emmenée par Antoine Griezmann. Élu coach de l'année par ses pairs en 2013, quand il emmène la Real au pied du podium, il préfère le projet rennais aux barrages de la Ligue des Champions atteints avec les Basques.

Au bout de son bail rennais, conclu par un licenciement en janvier 2016 après avoir notamment disputé la finale de la Coupe de France, Philippe Montanier prend la direction de l'Angleterre, pour une pige aux airs mitigés à Nottingham Forest, bouclée au bout de sept mois. Il rebondit à Lens lors de l'été 2018, et caracole en tête à mi-parcours cette saison avant d'être licencié par les dirigeants du club sang et or suite à un creux au coeur de l'hiver.

Le Standard a annoncé la nouvelle ce mercredi matin sur son site officiel. Philippe Montanier, encore en poste à Lens il y a quelques semaines, est le nouveau coach des Rouches.L'ancien gardien de but a lancé sa carrière de coach voici déjà seize ans, quand il a pris en mains la destinée de Boulogne-sur-Mer après trois années passées comme adjoint de Robert Nouzaret.Il réalise l'exploit d'emmener les Boulonnais de CFA (la quatrième division française) en Ligue 1 en l'espace de cinq ans, mais change de club au moment de découvrir l'élite, pour occuper deux saisons durant le costume de coach de Valenciennes, avec notamment une dixième place à la clé.Son parcours lui ouvre les portes de l'Espagne, où il signe un contrat de deux ans à la Real Sociedad, où il peut compter sur une génération exceptionnelle emmenée par Antoine Griezmann. Élu coach de l'année par ses pairs en 2013, quand il emmène la Real au pied du podium, il préfère le projet rennais aux barrages de la Ligue des Champions atteints avec les Basques.Au bout de son bail rennais, conclu par un licenciement en janvier 2016 après avoir notamment disputé la finale de la Coupe de France, Philippe Montanier prend la direction de l'Angleterre, pour une pige aux airs mitigés à Nottingham Forest, bouclée au bout de sept mois. Il rebondit à Lens lors de l'été 2018, et caracole en tête à mi-parcours cette saison avant d'être licencié par les dirigeants du club sang et or suite à un creux au coeur de l'hiver.