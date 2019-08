L'attaquant nigérian Paul Onuachu (25 ans) doit faire fonctionner le marquoir de Genk.

Dans une interview accordée au journal danois Politiken, Paul Onuachu (25 ans) avoue qu'Arsenal est son club favori. Réaliste, il ajoute : "Je suppose que ce club ne m'attend pas." Il n'empêche que, pour l'international nigérian (6 sélections), la Belgique pourrait constituer un tremplin vers la Premier League. International depuis mars dernier, il a réalisé son rêve en participant à la Coupe d'Afrique des Nations.

Le géant nigérian (2,01 m) est arrivé au FC Midtjylland en 2012, en provenance du FC Edebei, club satellite des Danois. Après quelques années au centre de formation, il a inscrit 74 buts en 181 matches en cinq ans (2014-2019), signant également 22 assists. Début 2015, il a été prêté pour six mois au BK Velje, avec qui il a disputé 15 rencontres. La saison dernière, il a inscrit 22 buts et délivré 6 assists en 40 matches (toutes compétitions confondues).

Avec sa taille, il pose problème à tous les défenseurs. Il ne craint pas d'aller au duel et adore quand ça bataille ferme dans le rectangle ou aux abords de celui-ci. Droitier et fort de la tête, c'est un véritable attaquant de pointe mais il peut également jouer avec un deuxième attaquant à ses côtés car il protège et conserve parfaitement le ballon, créant ainsi des espaces pour ses partenaires.

Il manque parfois de lucidité mais avec son engagement sans faille et son caractère affable, Genk pense qu'il séduira très rapidement les supporters. Cela faisait plusieurs années qu'Onuachu voulait quitter le FC Midtjylland mais celui-ci se montrait très gourmand. Son nom a été cité à La Gantoise car il a livré une bonne saison sous la direction de Jess Thorup lorsque Midtjylland a été sacré champion du Danemark en 2018 mais Genk s'est manifestement montré plus généreux.