L'Équatorien de 19 ans est rapidement devenu le moteur du Beerschot. Mais qui est-il vraiment ?

L'histoire se passe aux environs de la septantième minute de Beerschot-Genk. Les Rats lancent une contre-attaque et Moisés Caicedo reçoit le ballon à hauteur de la ligne médiane. Avec le même gri-gri simple mais efficace, il se débarrasse de Bryan Heynen puis d'Angelo Preciado, comme pour montrer qu'il est le patron sur le terrain. Sur ce coup, il l'est clairement. Avec le gardien Mike Vanhamel, c'est lui la sensation du Beerschot. Brighton prête le médian au Beerschot pour une saison, car Caicedo ne jouait pas outre-Manche. Les Seagulls l'ont transféré en janvier dernier de son club équatorien d'Independiente del Valle. Durant les mois suivants, il a de temps à autre évolué en U23 du club de Premier League, ce qui posait problème à Gustavo Alfaro, le sélectionneur de l'Équateur. "J'ai conseillé à Moisés de chercher une équipe qui lui permette de jouer dix matches d'affilée." Alfaro n'a pas prodigué ce conseil au hasard : le joueur de 19 ans est désormais la clé de voûte de l'équipe nationale.Fin août, Caicedo a donc débarqué au Beerschot. "Moisés effectue un pas intéressant pour son évolution. Au Beerschot, il peut acquérir de l'expérience au poste de médian défensif", a commenté le manager technique Sander Van Praet sur le site du club, en ajoutant : "Caicedo est un footballeur intelligent, doté d'une bonne qualité de passe et d'un excellent tir." Dans une interview accordée au site de Brighton, Caicedo avait déclaré éprouver une admiration particulière pour N'Golo Kanté et Paul Pogba. "J'aime leur style de jeu et la manière dont ils exercent le pressing. En outre, Pogba a une excellente vista et il délivre des passes spectaculaires."