Matias Galarza est né en 2002 et a grandi à San Isidro, l'une des banlieues les plus aisées de la capitale argentine, Buenos Aires. Enfant, il était déjà obsédé par le football. Très jeune, il a été repéré par le grand River Plate, où il a commencé sa carrière de footballeur à l'âge de six ans. Un an plus tard, il rejoint une autre formation majeure de Buenos Aires, Argentinos Jrs. Une équipe qui est devenue internationalement connue pour avoir formé des pépites qui ont marqué l'histoire du football comme Diego Maradona, Fernando Redondo et Juan Riquelme.Avec le soutien total de sa famille, il a fait son chemin dans les équipes de jeunes, mais le destin l'a frappé de plein fouet. Galarza a perdu son père alors qu'il n'avait que 15 ans. "Je lui ai promis de devenir un footballeur professionnel", raconte-t-il dans les colonnes du Belang Van Limburg. Cette perte a été un coup dur, mais le footballeur a pu compter sur le soutien de sa femme actuelle, Maya, qui est son grand amour depuis l'enfance. Les deux tourtereaux se sont mariés dès leurs18 ans et le milieu de terrain, aujourd'hui âgé de 20 ans, est déjà le père d'une fille de 3 ans.Sur le terrain aussi, les choses vont aussi de plus en plus vite pour l'adolescent. Il s'est transformé en un milieu de terrain central très doué techniquement doué et capable de jouer comme numéro 10. Il y a deux ans, cette éclosion rapide lui avait déjà valu d'être tenu à l'oeil par des formations étrangères de renom parmi lesquelles le FC Barcelone. Les Catalans ont d'abord sondé son entraîneur Gabriel Milito, qui fut lui-même joueur blaugrana lors de sa carrière sur les terrains. Il s'est montré très positif sur les qualités de Matias Galarza, afin que les pourparlers entre le club et l'agent puissent commencer. En fin de compte, il n'y a jamais eu d'accord. Cet intérêt prouvait cependant que le joueur était sur la bonne voie.Le jeune meneur de jeu n'a finalement effectué ses débuts dans l'équipe première d'Argentinos Juniors qu'un peu plus tard. En décembre 2021, à seulement 19 ans, il entre sur le terrain pour la première fois en tant que remplaçant de Fausto Vera, un joueur que Genk tenait également à l'oeil cet été. Galarza a directement marqué les esprits en délivrant sa première passe décisive. Depuis cette joyeuse entrée, il a apparu à 26 reprises en six mois sous le maillot d'Argentinos Juniors. Il évoluait souvent dans un rôle de numéro 10, même s'il a déjà affirmé vouloir jouer plus bas afin d'avoir le plus possible le jeu devant lui et de pouvoir distribuer de bons ballons. Argentinos Juniors ne reste pas sur une saison exceptionnelle puisqu'il a terminé dans les profondeurs du classement du championnat argentin. Mais les prestations de Galarza étaient pour leur part plutôt intéressantes. Deux mois après ses débuts, l'Argentin a marqué son premier but lors d'une victoire 3-0 contre les Newell's Old Boys. Il a continué à accumuler du temps de jeu pour Los Bichitos Colorados et son nom a refait surface sur de nombreux forums et médias de fans du FC Barcelone. Il n'était pas question de discussions concrètes, mais un transfert était imminent. Le joueur voulait rejoindre l'un des meilleurs championnats européens, il a donc rapidement traversé l'océan Atlantique.Galarza était pourtant aussi tenu à l'oeil au nord du continent américain puisqu'il suscitait l'intérêt des New York Red Bulls, un club qu'il a finalement éconduit. Lorsque Genk est venu frapper à sa porte, tout a alors changé. C'est en effet dans le Limbourg que l'idole de Matias Galarza, notre Kevin De Bruyne national, a effectué ses débuts professionnels et marqué les esprits dès ses premières touches de balle. Un autre argument est aussi entré en ligne de compte. De nombreux Sud-Américains ont déjà évolué à Genk par le passé et leurs transferts furent souvent des réussites. De plus, la Pro League, tout comme l'Eredivisie, s'impose petit à petit dans les esprits argentin comme un championnat tremplin idéal vers des compétitions plus huppées et prestigieuses. Ces arguments mis bout à bout ont donc convaincu Matias Galarza de s'engager avec le KRC Genk la semaine dernière. L'Argentin aurait côuté 6 millions d'euros, ce qui n'est pas un petit investissement. On attendra donc beaucoup de ce jeune homme qui devra devenir un maillon important du nouveau système de Genk sous la direction de Wouter Vrancken. Le week-end dernier, il a disputé ses premières minutes sur une pelouse belge lors de la victoire de son équipe 1-4 contre Zulte Waregem. Sa créativité et sa qualité seront certainement utilisées comme il se doit au milieu du terrain limbourgeois. L'Argentin doit désormais montrer qu'il est capable de devenir un titulaire régulier à la Cegeka Arena. Ce sera le début de sa conquête de l'Europe.