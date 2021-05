Thibaut Courtois brille chaque semaine au Real Madrid, mais qui est le meilleur gardien belge de tous les temps, selon vous? Répondez à notre sondage ci-dessous.

Thibaut Courtois (1992 -...)

Le géant de Bree a remporté de nombreux prix nationaux et européens avec quatre équipes différentes (KRC Genk, Atletico Madrid, Chelsea et Real Madrid) et est le numéro un permanent avec les Diables Rouges depuis des années. Il n'est pas appelé "El Muro" pour rien en Espagne. Élu meilleur gardien du tournoi lors de la Coupe du monde 2018.

Jan De Bie (1892-1961)

Vous n'avez peut-être jamais entendu parler de lui, mais le gardien de Molenbeek est devenu champion olympique avec la Belgique en 1920 aux Jeux d'Anvers. Pendant des années une valeur sûre au Racing Club Brussels et aussi avec l'équipe nationale. Il est décédé en 1961 à l'âge de 68 ans.

Jean Nicolay (1937-2014)

À la fin des années 1950 et 1960, Jean Nicolay a régné dans le milieu, à la fois avec les Diables et le Standard. Avec les Rouches, où il a disputé plus de 500 matchs, il a remporté quatre titres et deux coupes. Et reçu le Soulier d'Or en 1963.

Christian Piot (1947 -...)

Un autre Standardkeeper qui a remporté le Soulier d'Or, en 1972. Il a passé toute sa carrière entre les perches de Sclessin et a également été présent chez les Diables pendant de nombreuses années, notamment à la Coupe du Monde 1970 et au Championnat d'Europe 1972.

Jean-Marie Pfaff (1953 -...)

"El Simpático" a gardé les cages de l'équipe nationale pour deux tournois légendaires: le Championnat d'Europe 1980 (finale) et la Coupe du monde 1986 (demi-finale). A remporté le titre avec le modeste Beveren puis trois fois avec le glamour Bayern Munich. Soulier d'or en 1978.

Michel Preud'homme (1959 -...)

Le seul gardien de but à avoir remporté le Soulier d'Or à deux reprises (1987 et 1989). A décroché des trophées avec le Standard, Malines (y compris la coupe d'Europe des vainqueurs de coupe en 1988) et Benfica. Lors de la Coupe du monde 1994, il a été élu meilleur gardien de but du tournoi.

