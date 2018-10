Qui est Jess Thorup, le nouveau coach de Gand ?

En franchissant le pont du ring de Gand, nous écoutons " Bridge over troubled water " de Simon & Garfunkel. Un quart d'heure plus tard, La Gantoise présente un Danois inconnu, Jess Thorup (48 ans), deux jours à peine après avoir limogé Yves Vanderhaeghe. Suite au décevant 14/30 de Gand, septième seulement, le président Ivan De Witte et le manager général Michel Louwagie ont été rapides. Ils ont conclu un contrat jusqu'en 2021 avec Henrik Risom et Evert Maeschalck. " Jess est un faiseur de champion ", souligne De Witte, rappelant le titre récent du FC Midtjylland. " Il a démontré son professionnalisme, il a l'âge idéal et il nous a rapidement convaincus. J'espère créer un choc. Il doit maintenant muer l'équipe en véritable team. "

...