Le décès d'une mère, le renvoi d'Anderlecht, l'impasse à Tubize, l'histoire du néo-Standardman Selim Amallah est semée d'embûches. " Quand ma mère est décédée, ce n'était plus un objectif mais une obligation de réussir dans le foot. "

"Malheureusement, on est en Belgique, on n'achète pas des joueurs faits. On doit acheter des jeunes joueurs avec un avenir prometteur. Qu'on doit intégrer dans l'équipe et former. " Dimanche soir, Michel Preud'homme, le ton quelque peu fataliste, évoque le mercato à venir.

