Le Sporting Charleroi va-t-il aller au bout de sa quête européenne ? Dimanche à 14h30 au stade du Bosuil, face à l'Antwerp, il jouera sa place sur la scène européenne en finale des play-offs.

Un succès propulserait les Zèbres au 2e tour de qualifications de l'Europa League, une compétition dont ils ont goûté il y a quatre ans. Le club anversois, lui, n'a plus joué au niveau européen et un premier tour en Coupe de l'UEFA lors de la saison 1994-95, si l'on excepte la Coupe Intertoto 1997.

Sur le plan de la dynamique, les hommes de Felice Mazzu se présentent dans la Métropole avec un net avantage. Oublié la déception d'avoir manqué leur objectif premier : disputer les play-offs 1. Ils présentent une série - en cours - de neuf rencontres sans défaite dont huit victoires (5 consécutives). La dernière, mercredi à Courtrai (1-2), en finale des play-offs 2, est sans aucun doute la plus marquante. Le doublé de la pépite nigériane de 20 ans Victor Osimhen, prêté par Wolfsburg, a permis de renverser une situation mal embarquée après le but d'ouverture d'Ezekiel tombé dès la 6e minute.

Face à des Carolos, forts d'une confiance nourrie aux succès, les joueurs de Lazslo Bölöni sont en plein doute. Voilà pile un mois que le Great Old n'a plus gagné, depuis son succès 2-1 contre le Standard le 26 avril. Trois défaites et un partage ont sanctionné leurs dernières performances. Tout aussi inquiétant, sa défense qui constituait sa dingue contre laquelle nombre d'équipes se fracassaient (13 clean sheet) a pris dix buts dans ces quatre matchs (34 concédés en 30 rencontres de saison régulière).

Pour ajouter à la tendance qui voudrait donner l'avantage au Sporting carolo, celui-ci est venu s'imposer 1-2 à Deurne lors de la dernière rencontre entre les deux équipes, le 10 mars.

En cas d'échec sur le terrain l'Antwerp, 4e à l'issue des premiers play-offs 1 de son histoire, disposera d'une autre chance - sur tapis vert - de retrouver l'Europe, si le FC Malines, lauréat de la Coupe et à ce titre qualifié pour la phase de groupes de l'Europa League, devait être exclu à la suite de son implication dans un match truqué la saison dernière. Dans ce cas, Charleroi jouerait le 3e tour préliminaire de l'Europa League et l'Antwerp le deuxième. Le Standard, 3e des Play-offs 1, serait lui qualifié pour la phase de groupes.

Si les Anversois s'imposent, et que Malines est exclu, ils joueraient le 3e tour préliminaire de l'Europa League et La Gantoise, 5e des play-offs 1, le deuxième. Le Standard jouerait la phase de groupes.