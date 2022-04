Un an après Bart Verbruggen, lancé dans les buts lors du coup d'envoi des Champions Play-offs, Vincent Kompany pourrait-il refaire le coup? Tour d'horizon des candidats majeurs.

Dimanche 2 mai 2021, 17h30. On est à une heure du coup d'envoi du premier match des play-offs de l'Anderlecht de Kompany et les compositions sortent. Avec une grosse surprise au coup d'envoi: Bart Verbruggen est titulaire dans les cages anderlechtoises. Peu rassurant en phase classique, Timon Wellenreuther est renvoyé sur le banc au profit du jeune Néerlandais. Le portier n'a que 20 ans et découvrira le monde professionnel lors de cette compétition qui rassemble les meilleures équipes du Royaume. Si aujourd'hui, Hendrik Van Crombrugge ne doit pas craindre pour sa place, d'autres joueurs moins expérimentés pourraient profiter des play-offs pour gratter quelques minutes de jeu.

Après une déception en Coupe de Belgique et par la même occasion, la perte d'un ticket européen avantageux, Vincent Kompany restera-t-il fidèle au onze auquel il ne touche presque jamais, dérogeant à ses mauvaises habitudes des saisons précédentes ? Ou osera-t-il lancer ou relancer des Ketjes dans la bagarre ? Passage en revue des jeunes qui pourraient gratter du temps de jeu en profitant du malheur des autres joueurs.

Kristian Arnstad: une saison de feu en U21 comme apéritif ?

Le Norvégien est l'une des pépites du centre de formation de Neerpede. Agile techniquement, on l'avait déjà aperçu dans notre championnat la saison dernière. C'était au Jan Breydel Stadion, pour une rencontre au Club de Bruges le 4 octobre 2020. Déplacement lors duquel les Anderlechtois avaient coulé. Vincent Kompany avait offert une première titularisation au jeune milieu de terrain. Une sorte de cadeau empoisonné tant Anderlecht avait été inexistant pendant les 90 minutes. Kristian Arnstad n'avait pas pu faire bonne figure dans ces conditions difficiles. Il rejouera 26 minutes face à Ostende et 15 minutes en Coupe, au FC Liège après ce naufrage puis ne recevra plus de temps de jeu avec le noyau A avant le 10 avril dernier et la victoire à Courtrai synonyme de qualification en Champions Play-offs. Pour l'un des match les plus importants de la saison, Vincent Kompany a fait entrer le jeune Norvégien à un quart d'heure du terme. Une rentrée qui a convaincu les observateurs. Depuis cette après-midi d'octobre, Kristian Arnstad a pris quelques kilos de muscle. À Courtrai, il n'a pas hésité à aller au duel et a gardé quelques ballons importants.

Avec une saison plus que réussie avec les U21 anderlechtois, le jeune joueur a séduit les observateurs, ses coaches et les supporters. Souvent buteur avec une équipe qui s'est facilement qualifiée pour la D1B, le meneur de jeu a prouvé qu'il avait gagné en muscle, en leadership et en efficacité. C'est l'un des grands artisans de cette belle saison des U21 mauves. Son entrée en jeu convaincante, conjuguée à la blessure de Majeed Ashimeru et à la baisse de forme de Kristoffer Olsson, pourrait permettre à Kristian Arnstad de figurer dans le onze de base de Vincent Kompany dans ces play-offs.

Marco Kana, le couteau suisse défensif

Ses débuts en fanfare lors de la saison 2019-2020 (premier but pour sa première titularisation) avaient laissé apercevoir de très belles choses pour la suite de la carrière de Marco Kana. Inévitablement, les rapprochements et les comparaisons avec son coach ont fusé. Lancé à 16 ans, belge, défenseur central, formé à Neerpede, les similitudes entre Kompany et Kana sont nombreuses. Mais entre ses débuts en équipe première et ces dernières semaines, le ciel s'est assombri pour l'international espoir. En championnat, il a reçu ses premières minutes de jeu de la saison le 5 décembre. Sa première titularisation, la seule en championnat, a lieu le 13 mars. Un match remporté par les Mauves face à l'Antwerp dans lequel Marco Kana a brillé. De quoi revenir dans les bonnes grâces de l'entraineur anderlechtois. En Coupe de Belgique, c'est lui qui est entré sur le terrain après la blessure de Majeed Ashimeru. Sans trembler, le jeune joueur s'est distingué par son calme et sa maitrise lors d'un match aussi crucial, en couronnant le tout avec un tir au but réussi.

Son grand avantage, c'est qu'il peut aussi bien jouer au sein de la défense centrale d'Anderlecht, comme il l'a fait contre l'Antwerp au Lotto Park, que dans le milieu, à côté de Josh Cullen comme lors de la finale de dimanche dernier. Le milieu a pris du muscle durant ces dernières années. Il a aussi pris confiance en lui, osant prendre plus de risques. Sa petite taille est un désavantage et l'empêche de s'installer au coeur de la défense bodybuildée des Mauves.

Hannes Delcroix ou Zeno Debast pour préparer l'après Magallán ?

Tous les deux blessés depuis un long moment, l'un des deux jeunes défenseurs pourrait-il reprendre sa place à côté de Wesley Hoedt ? C'est le scénario le moins probable car au fil des semaines, Lisandro Magallán s'est imposé dans le coeur de la défense bruxelloise. La relance est dévolue aujourd'hui à Hoedt, ce qui permet au défenseur argentin de minimiser les risques et de se concentrer sur ses tâches défensives exclusivement. Ce qu'il fait plutôt bien ces derniers temps.

Mais l'avantage de Hannes Delcroix et de Zeno Debast, c'est la qualité technique, supérieure à celle de Magallán. Le sens du placement de Delcroix est exceptionnel pour son jeune âge et pourrait s'avérer bien utile quand on connait la qualité des attaquants que va devoir se farcir la défense mauve. De plus, face à un Dante Vanzeir, la vitesse des deux jeunes produits de Neerpede pourrait aussi être un atout. Par contre, pour faire face à un profil comme celui de Michael Frey, la taille et la solidité au duel de l'Argentin pourrait être à son avantage.

Pour Zeno Debast, la qualité de relance, bien meilleure que celle du défenseur loué à l'Ajax, pourrait faire pencher la balance en sa faveur. Mo Ouahbi, ancien formateur de la maison mauve disait même récemment dans les journaux qu'il était "le numéro dix de la défense anderlechtoise". Le jeune Belge a des qualités de relance au-dessus de la moyenne. Il continuait en expliquant que c'était "le meilleur défenseur techniquement parlant" qu'il avait eu sous ses ordres en 17 saisons à Neerpede.

L'option d'achat de Magallán étant assez onéreuse, le défenseur retournera très certainement à l'Ajax au terme de la saison. Pour éviter de recommencer le prochain exercice à zéro en devant reconstruire toute la colonne vertébrale de l'équipe, l'entraineur du Sporting intégrera peut-être un défenseur Made in Neerpede dans son arrière garde.

Par Alexandre Gérard (st.)

