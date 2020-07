Le Conseil national de sécurité (CNS) devrait prendre une décision définitive sur les mesures de la phase 5 du déconfinement le 23 juillet prochain, a confirmé mercredi la Première ministre Sophie Wilmès (MR) lors de la conférence de presse.

Pour le monde du sport, cela concernerait le nombre de spectateurs autorisés lors des événements sportifs. Fin juin, le CNS avait annoncé que des événements pouvaient être organisés avec 200 personnes en intérieur et 400 en extérieur.

Au mois d'août, ces chiffres pourraient passer à 400 personnes en intérieur et 800 en extérieur. Une exception pourrait cependant être prévue pour les grands stades qui pourraient accueillir plus de personnes. Seulement, le nombre de nouvelles contaminations augmente en Belgique et le CNS a décidé de reporter sa décision au 23 juillet.

Le football belge est donc en attente. Le 1er août, l'Antwerp et le Club de Bruges s'affrontent en finale de la Coupe de Belgique. Le lendemain, OHL reçoit le Beerschot lors de la manche retour de la finale de la D1B. Le 8 août, c'est la Jupiler Pro League qui reprend ses droits. La Pro League espère pouvoir accueillir du public et un groupe de travail se penche actuellement sur les deux scénarios.

Rien n'a encore été précisé pour la phase 6 qui devrait débuter le 1er septembre. Le Grand Prix de Belgique de Formule 1 à Spa-Francorchamps se déroulera à huis clos le 30 août. Le 4 septembre, le Mémorial Van Damme espère pouvoir accueillir entre 9.000 et 10.000 personnes au stade Roi Baudouin.

