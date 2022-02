En D1B, le mercato d'hiver a aussi refermé ses portes ce lundi à minuit. A-t-il été plus agité qu'à l'étage supérieur ? Entre équipes fortement soutenues financièrement et clubs au bord de la faillite, le fossé s'est-il encore creusé ? On vous fait le résumé des principaux mouvements, club par club.

De Westerlo solide leader à Virton, club en sursis à la lanterne rouge en passant par des clubs aux liens étroits, le mercato a pris des formes différentes cet hiver. Entre stabilité pour les uns, ambition pour les autres et système D pour certains.

WESTERLO MISE SUR LA STABILITE

Discret, mais autoritaire leader de la D1B, Westerlo a réalisé un mercato plutôt malin sans trop montrer les muscles par rapport à ses concurrents. La défaite de ce week-end à Waasland-Beveren n'a pas semé la panique au Kuipje puisque les Campinois possèdent encore 7 points d'avance sur leur rival waeslandien et doivent encore jouer un match en plus. Avec le prêt de Tibo Persyn du FC Bruges, Westerlo veut s'offrir encore plus de dynamisme sur le flanc droit, tandis que le transfert de Mathias Fixelles, qui n'a pas réussi son passage en D1A à Courtrai, s'inscrit dans une politique à moyen terme avec un élément ayant principalement fait ses preuves à l'étage inférieur. Joery Dequévy, arrivé libre après un passage au RWDM a directement été prêté au KFC Houtvenne, lanterne rouge de D2 amateurs, avec lequel collabore Westerlo au niveau de la formation des jeunes. Dequevy ainsi que Jordy Mathei, venu de Dessel Sports, devront épauler et guider les promesses d'Houtvenne. Le prêt de Bassilio Ndong avec le club norvégien d'IK Start a été prolongé.

IN: Dequévy (RWDM), Mathéi (Dessel Sport), Fixelles (Courtrai), Persyn (FC Bruges)

OUT: Ndong (IK Start), Dequevy (KFC Houtvenne), Mathéi (KFC Houtvenne)

Mathias Fixelles retrouve la D1B. Il a quitté Courtrai pour Westerlo. © belga

WAASLAND-BEVEREN MISE SUR L'EXPERIENCE AVEC GUILLAUME GILLET ET MANUEL DA COSTA

Le club de l'un des actionnaires de Crystal Palace, entraîné par le Suisse Marc Schneider , espérait attirer deux Diables rouges mais devra se contenter d'un seul puique Kevin Mirallas a préféré tenter une expérience au Portugal. En revanche, Guillaume Gillet a accepté de relever le défi alors qu'on le voyait revenir au FC Liège, son club formateur. Ce lundi soir, Waasland a aussi acté la venue d'Eric Ocansey. L'ailier ghanéen était titulaire à Courtrai la saison dernière mais a perdu sa place cette année. Le club a aussi attiré Lucas Ribeiro Costa que Charleroi prêtait à Mouscron lors des six premiers mois de l'exercice. Le Kenyan Eric Johanna Omondi débarque de Jönkönping en Suède. Ses six buts en 27 matches en font probablement une alternative en cas de pépin pour l'Autrichien Daniel Maderner, auteur de neufs réalisations cette saison.

Attendu à Liège, Guillaume Gillet a finalement atteri à Waasland-Beveren. © belga

En défense Waasland s'est offert un autre ancien international en la personne de Manuel Da Costa. Malgré son nom à consonnance portugaise, ce Lorrain de mère marocaine a finalement décidé de porter le maillot du pays de cette dernière. Il compte 37 sélections et un but. Da Costa possède aussi quelques clubs de renom sur son CV: PSV Eindhoven, Fiorentina, Sampdoria, West Ham, Lokomotiv Moscou ou Olympiakos. Même si ses dernières années en Turquie ou en Arabie Saoudite furent moins brillantes, il devrait apporter beaucoup d'expérience à son arrière garde. Du côté des départs, le club s'est séparé de quelques déceptions comme Matthias Verreth, Jordan Faucher ou Joseph Efford qui n'ont pas apporté ce que l'on attendait d'eux. Le départ de l'ailier Alessandro Albanese qui n'avait joué que 4 matches (116 minutes) pour Ostende a en revanche quelque peu surpris.

IN: Da Costa (libre), Gillet (Charleroi), Ocansey (Courtrai), Omondi (Jönkönping, Suè), Balde (Feyenoord, Ned), Al Badaoui (Alcorcon, Esp), Ribeiro Costa (Mouscron)

OUT: Verreth (FC Eindhoven, Ned), Albanese (Ostende), Efford (Motherwell, Eco), Pejic (Mavca, Srb), Faucher (Virton), Mujakic (FK Sarajevo, Bos), Montes (RWDM)

LE RWDM FAIT SON MARCHE EN D1A

Désormais à 80% dans les mains de John Textor, un autre actionnaire de Crystal Palace, le club coalisé espère désormais retrouver le plus rapidement possible l'étage supérieur pour s'offrir deux derbys bruxellois contre l'Union et Anderlecht. Thierry Dailly, toujours en charge de la politique sportive a attiré deux joueurs excédentaires des pensionnaires de D1A: Igor De Camargo et Kylian Hazard. Pour le premier, venu du FC Malines, c'est un retour au sein d'un club dont il avait déjà porté les couleurs lorsqu'il s'appelait encore FC Brussels. Le grand Igor a d'ailleurs marqué ce week-end pour ses premières minutes au Machtens. Le troisième frère Hazard était sur une voie de garage au Cercle Bruges et devra apporter ses dribbles sur les côtés. Le passage de Jacob Montes , qui appartient à Crystal Palace mais était prêté à Waasland-Beveren où il jouait peu, a fait jaser dans certaines chaumières étant donné les liens communs entre les nouveaux propriétaires de Molenbeek et de Waasland. Yan Vorogovskiydébarque du Kazakhstan mais connaît bien la Belgique puisqu'il a déjà joué au Beerschot et devrait apporter plus de qualité à un poste d'arrière gauche qui en manquait. Numan Kurdic, qui vient de Sarejvo, renforcera la concurrence en défense centrale. Une fumée blanche est finalement sortie de la cheminée pour le dossier d'Obbi Oularé. L'attaquant de 26 ans sera prêté pour les 18 prochains mois aux Coalisés. Pas sûr que ce soit la recrue la plus intéressante du mercato des Bruxellois. Au rayon des départs, les pensionnaires du stade Machtens n'ont perdu que des joueurs superflus. Seul Alexis Gonçalves a été prêté du côté des Francs Borains où il a marqué le but de la victoire pour son premier match.

IN: Kurdic (FK Sarejevo, Bos), Vorogovskiy (Kairat Almaty, Kaz), De Camargo (FC Malines), K. Hazard (Cercle Bruges), Montes (Waasland-Beveren), Oulare (Barnsley, Ang).

OUT: Dequevy (Westerlo), Gonçalves (Francs Borains), Van den Bogaert (Akureyri, Isl), Terki (Hesperange, Lux)

Igor De Camargo n'a pas traîné avant de marquer pour ses nouvelles couleurs. © belga

DEINZE VEUT RELANCER QUIRYNEN

Le mercato fut plutôt calme au sein du club de Flandre-Orientale qui a enregistré la venue de Robbe Quirynen, un back droit capable d'évoluer aussi du côté gauche et qui n'a pas réussi à faire son trou à l'Antwerp, son club formateur. Il était d'ailleurs directement titulaire au sein du onze de base de Wim De Decker. L'autre recrue Liam Fraser vient du FC Toronto en MLS où elle a croisé des joueurs de la trempe d'Alejandro Pozuelo.

IN: Quirynen (Antwerp), Fraser (Toronto, USA)

OUT: Van de Walle (Knokke)

LE LIERSE PERD SON CAPITAINE ET VEUT RELANCER UN ANCIEN ESPOIR

Le mercato fut aussi très calme du côté de la chaussée du Lisp où l'on a acté la venue de Jens Teunckens. Rempart des U17 belges qui ont ramené une médaille de bronze lors d'une Coupe du monde en 2015, celui qu'on présentait à l'époque comme une sorte de nouvelle version de Thibaut Courtois n'a réussi à s'imposer ni dans son club formateur du FC Bruges ni à l'Antwerp. Après des expériences ratées à Larnaca (Chypre) et au RKC Waalwijk (Pays-Bas), il a directement pris place entre les perches des Pallieters. Du côté des départs, on a surtout été surpris par celui d'Alexander Maes, le capitaine et l'une des cinq belles révélations de la première partie de saison. A 29 ans, le milieu de terrain qui avait distillé 5 passes décisives et marqué deux buts semblait plutôt prêt à rejoindre un club plus huppé que le modeste Hades, pensionnaire de D2 amateurs, avec lequel Maes s'est engagé jusqu'en 2025 au dernier jour du mercato.

IN: Teunckens (RKC Waalwsijk, Ned).

OUT: Maes (Hades), Maesen (Dessel Sport), Brughmans (fin de carrière).

Le capitaine du Lierse Alexander Maes est parti en D2 amateurs. © belga

MOUSCRON DOIT SURVIVRE SANS TRANSFERTS

Bien mal embarqué, l'Excel ne sait pas encore s'il saura finir la saison. Sur le terrain, il devrait normalement assurer son avenir, malgré un début de saison raté sous la houlette d'Enzo Scifo. José Jeunechamps a redonné des couleurs à ce niveau là au club qui n'a du coup pas enregistré d'arrivées et et n'a perdu que Lucas Ribeiro Costa, prêté par Charleroi à Waasland Beveren.

IN: /

OUT: Ribeiro Costa (Waasland-Beveren), Bouché (Jammerbugt)

LOMMEL CONTINUE A DEPENSER DES MILLIONS

Club satellite de Manchester City, Lommel connaît une saison très compliquée sur le plan sportif avec seulement 16 points en 18 matches, soit à peine deux de plus qu'un Virton qui a été monté en dernière minute comme un vulgaire bricolage. Les nouvelles recrues, à l'exception du Sérésien Théo Pierrot qui connaît bien la division, sont souvent de véritables points d'interrogation et rien ne garantit que malgré un certain talent, elles puissent satisfaire aux exigences et caractéristiques de notre D1B. Zalán Vancsa, 17 ans, est arrivé pour... 3 millions d'euros en provenance du MTK Budapest, mais ne jouera pas dans le Limbourg avant l'été prochain... puisqu'il est prêté à son club hongrois dans la foulée. Lommel dispose de beaucoup de moyens financiers puisque lors de l'été Arthur Sales et Jesper Tolinsson étaient arrivés pour 5 millions d'euros. Le Japonais Koki Saito, la révélation de la première partie de saison, avait aussi coûté aussi 2,21 millions. Malgré ces dépenses conséquentes, les résultats sportifs restent insuffisants, à l'image du rendement d'un Daniel Arzani, plus jeune joueur présent au dernier mondial mais qui n'a marqué qu'une seule fois en 13 apparitions.

IN: Vancsa (MTK Budapest, Hon), Cauê (Novorizontino, Bré), Pierrot (Seraing), Ostrc (Troyes, Fra).

OUT: Verschueren (Sparta Rotterdam, Ned), Vancsa (MTK Budapest, Hon), Krastev (Levski Sofia, Bul).

Hervé Kagé (ici à Genk) et Geoffrey Mujangi Bia (ici au Standard) ont connu de beaux matches en D1A, bien loin de la lutte pour le maintien un étage en-dessous qui va les attendre en Gaume. © belga

VIRTON AVEC LES MOYENS DU BORD

Désormais sous la houlette de l'entraîneur uruguayen Pablo Correa qui avait connu ses heures de gloire à Nancy, Virton espère encore un miracle sportif avant de voir si sa viabilité financière sera possible. Pour sauver sa peau sur le terrain, les Gaumais, via leur directeur sportif Oguchi Onyewu, ont fait venir deux anciennes connaissances passées par les écoles de jeunes d'Anderlecht et qui connaissent bien la D1A: Geoffrey Mujangi Bia et Hervé Kagé. Yanis Mbombo est l'autre nom ronflant de ce mercato, mais reste à voir si ces joueurs doués, mais pas toujours gérables et dont la carrière a connu plus de bas que de hauts peuvent vraiment être les éléments qu'il faut pour une lutte aussi difficile mentalement que le maintien.

IN: A. Sidibé (Clermont, Fra), Vanbaleghem (Perugia, Ita), Mujangi Bia (libre), Kage (Botosani, Rou), Mbombo (Lyon La Duchère, Fra), Electeur (Hesperange, Lux), Faucher (Waasland-Beveren), Rémy (libre), Mendy (libre), Augarreau (Lyon B, Fra).

OUT: Hery (libre), Sula (Patro Eisden).

