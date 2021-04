Que font les huit clubs de D1A exclus des play-offs et Mouscron, rétrogradé, maintenant que leur compétition est achevée? État des lieux.

Jeudi dernier, le Beerschot s'est entraîné pour la dernière fois sous la direction de Will Still. Le défenseur central Denis Pryshynenko (29 ans), devenu un monument du club depuis son arrivée au Kiel en juillet 2016, est en fin de contrat et s'en va, de même que Grégory Grisez (31 ans), Yan Vorogovskiy (24 ans) et Loris Brogno (28 ans). Le club n'a encore pris aucune décision quant à l'avenir des joueurs loués, parmi lesquels Zakaria Bakkali, d'Anderlecht.

...

Jeudi dernier, le Beerschot s'est entraîné pour la dernière fois sous la direction de Will Still. Le défenseur central Denis Pryshynenko (29 ans), devenu un monument du club depuis son arrivée au Kiel en juillet 2016, est en fin de contrat et s'en va, de même que Grégory Grisez (31 ans), Yan Vorogovskiy (24 ans) et Loris Brogno (28 ans). Le club n'a encore pris aucune décision quant à l'avenir des joueurs loués, parmi lesquels Zakaria Bakkali, d'Anderlecht. Francky Dury, lui, dispense des entraînements à Zulte Waregem jusqu'en fin de semaine. À partir de la mi-mai, tous les joueurs recevront un programme individuel afin d'être en bonne condition physique lors de la reprise des entraînements collectifs, probablement aux alentours du 7 juin. Le médian Jannes Van Hecke (19 ans), libre de transfert, rejoint Malines. Marc Brys veut qu'OHL continue à s'entraîner et à jouer des matches amicaux jusqu'en mai, sans avoir déjà communiqué de date précise. OHL discute avec la dizaine de footballeurs en fin de contrat. Pierre-Yves Ngawa (29 ans) n'a pas attendu pour prolonger son bail jusqu'en 2023. Sascha Kotysch (32 ans), qui souffre d'une grave blessure au genou, est contraint de mettre un terme à sa carrière. Jérémy Perbet (36 ans) rejoint le RFC Liège et Tom Van Hyfte (34 ans) a accepté l'offre de l'ambitieux Mandel United. À Eupen, Beñat San José a réuni ses joueurs une dernière fois jeudi dernier. L'entraîneur espagnol est en fin de contrat au Kehrweg. Les germanophones reprennent les entraînements le 15 juin. Pour le moment, c'est à Charleroi que planent le plus d'incertitudes. Le club et l'entraîneur, Karim Belhocine, ont mis un terme à leur collaboration. Mehdi Bayat a annoncé que le noyau s'entraînerait jusqu'au 14 mai. Le patron des Carolos doit remplacer la moitié de son effectif, car une série de joueurs ( Kaveh Rezaei, Lukasz Teodorczyk, mais aussi Jordan Botaka, Cristian Benavente et Cédric Kipré) ne seront plus au club le 1er juillet. On devrait connaître le nom du nouvel entraîneur d'ici le 12 juin, lors de la reprise. À Courtrai, on continue à s'entraîner, sous la direction de Luka Elsner jusqu'au jeudi 13 mai. les joueurs bénéficieront alors de quatre semaines de vacances. De son côté, Peter Maes a jugé utile que les joueurs du STVV se retrouvent une dernière fois le 20 avril. Il a organisé des matches de tennis-football par groupes de cinq. Les joueurs sont attendus le 28 mai pour les tests viraux, afin de reprendre du collier le 7 juin. Duckens Nazon (27 ans), Ibrahima Sory Sankhon (25 ans) et Samuel Asamoah (27 ans) ne reviendront pas. Saint-Trond sonde actuellement les joueurs loués, du moins Junior Pius, Daiki Hashioka et Dimitri Lavalée, car normalement, Facundo Colidio et Georges Vagiannidis retournent à l'Inter. Tatsuya Ito, Jhonny Lucas, Ko Matsubara, Wolke Janssens et Nelson Balongo ne font plus partie des projets d'avenir du club limbourgeois. Le Cercle Bruges a entamé lundi un stage à Jupille, jusqu'à ce jeudi. À partir de vendredi, Yves Vanderhaeghe accompagne le staff technique à l'AS Monaco pour une semaine. Au programme: des entretiens, des entraînements donnés aux Espoirs du noyau A et la planification de la saison à venir. Celle-ci redémarre le 7 juin par les tests médicaux et physiques, suivis une semaine plus tard par le premier entraînement collectif. Merveille Goblet (26 ans) est superflu, Jérémy Taravel (34 ans) et Calvin Dekuyper (21 ans) n'obtiennent pas de nouveau contrat. Kylian Hazard (25 ans) s'est mis hors-jeu lui-même. Mouscron, rétrogradé en D1B, a planifié une semaine de vacances afin de digérer l'uppercut. Hier, le staff technique devait décider de la suite des événements. L'actionnaire principal français, Gérard Lopez, reste fidèle aux Hennuyers, mais beaucoup de footballeurs professionnels mis à la disposition de l'Excel par Lille vont retourner dans l'Hexagone.