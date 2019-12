Que vaut le championnat belge?

Guillaume Gautier Journaliste pour Sport/Foot Magazine

De plus en plus scrutée par les plus grands championnats, irrégulière en Coupe d'Europe, connue pour ses vieux stades et ses jeunes talents : que vaut vraiment la Jupiler Pro League ? Analyse.

Kevin De Bruyne et Axel Witsel au duel lors d'un Genk-Standard. Désormais les deux Diables font le bonheur de clubs étrangers au plus haut niveau. © BELGAIMAGE