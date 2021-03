Quels seront les critères pris en compte pour déterminer le classement final?

La saison 2020-2021 est passionnante, notamment à cause de la pandémie. Indépendamment de la large avance du Club Bruges, le classement est particulièrement serré. Nous avons donc demandé des précisions quant au règlement au manager du calendrier, Nils Van Brantegem, en cas d'égalité de points. "Dans l'ordre, nous tenons compte du plus grand nombre de victoires, du meilleur goal-average, du plus grand nombre de buts marqués, du nombre de victoires en déplacement, du goal-average à l'extérieur, du plus grand nombre de buts en déplacement et du résultat final d'un match de barrage, éventuellement assorti de prolongations et de tirs au but." Les week-ends des 1er et 8 mai, le 17e de D1A et le deuxième de D1B disputent un double match de barrage pour déterminer qui aura sa place parmi l'élite. Les quatre premiers de D1A disputent des play-offs de six journées, les équipes de la cinquième à la huitième place participent aux play-offs 2. Van Brantegem: "En principe, le vainqueur de ce tour final doit encore affronter le quatrième des PO1 pour le dernier billet européen." Le champion est qualifié d'office pour les poules de la Ligue des Champions, son dauphin pour le troisième tour préliminaire du bal des champions. Le troisième se produit au troisième tour de la Conference League, le quatrième ou le vainqueur du barrage débute au second tour préliminaire. Le lauréat de la Coupe accède aux play-offs pour l'EL et peut être versé en poules de la Conference League en cas d'échec. Si le vainqueur de la Coupe est premier ou deuxième, on adapte la répartition des billets et on fait l'impasse sur le barrage.