La saison 2013-2014 a vu le Standard terminer dauphin d'Anderlecht alors qu'il avait fini la saison régulière à la première place du classement. Mais que sont devenus les joueurs de cette équipe qui a vu un onzième titre de champion de Belgique lui échapper de peu ?

Guy Luzon, l'entraîneur principal de cette équipe, ne sera finalement resté qu'une saison à la tête du RSCL. L'Israélien démissionne le 20 octobre 2014 et devient consultant sportif du club allemand du FC Carl Zeiss Jena pendant quelques mois avant de devenir l'entraineur principal de Charlton Athletic où il remplace Bob Peeters. Après seulement dix mois en Angleterre, il est remercié suite à ses mauvais résultats et retourne entraîner dans son pays natal. Il est actuellement coach du club de Maccabi Petah Tikva en D1 israélienne.

Le gardien japonais Eiji Kawashima, est actuellement sous contrat à Strasbourg, où il a perdu, face à Bingourou Kamara, la lutte pour être la doublure de Matz Sels. Désormais âgé de 37 ans, il n'a joué que trois rencontres en deux ans en Alsace. Titulaire au Standard de 2012 à janvier 2015, il avait quitté Sclessin pour rejoindre l'Écosse et Dundee United, où il n'a pu éviter la relégation. C'est surtout avec le Japon que le portier a réalisé une belle carrière. Il a jusqu'à présent joué un total de 91 matches pour sa nation. Il a disputé deux Coupes du monde (2010 et 2018) et était titulaire en Russie. Deuxième gardien lors de cette saison 2013-2014, Guillaume Hubert, joue actuellement à Ostende, après des passages à Saint-Trond, au Club et au Cercle Bruges. Durant la saison 2015-2016, il jouera tout de même 29 matches pour les Rouches. Laurent Ciman est un titulaire indiscutable au Standard entre 2010 et 2015. En 2014, il fait partie de la liste des 23 joueurs convoqués par Marc Wilmots pour la Coupe du monde au Brésil. En janvier 2015, il quitte la Belgique pour rejoindre l'Impact Montréal en MLS. Son choix est motivé par la volonté d'offrir un meilleur cadre de vie à sa fille autiste. En novembre 2015, il est élu meilleur défenseur de la saison en MLS et en 2016 il fera de nouveau partie des 23 joueurs sélectionnés pour l'EURO. En 2017, il quitte l'Impact pour rejoindre le Los Angeles FC. Après un court retour en Europe, à Dijon, il repart vers la MLS et signe au Toronto FC avec qui il devient champion de la conférence Est en 2019. Jelle Van Damme, capitaine lors de la saison 2013-2014 et arrivé en 2011 après un passage à Wolverhampton, défend les couleurs du club jusqu'en 2016. Il s'envole ensuite pour les États-Unis et les LA Galaxy, en Major League Soccer. En 2017, il est inclus dans l'équipe des MLS all-stars au côté de joueurs comme Kaká, Bastian Schweinsteiger et David Villa. Il reviendra ensuite dans le plat pays pour y jouer avec l'Antwerp, puis Lokeren, avant de raccrocher les crampons en fin de saison passée. Frédéric Bulot, lui, a quitté le Standard après deux saisons où il aura disputé un total de 78 duels. Les supporters se souviennent surtout de lui grâce à son doublé contre Anderlecht en 2012. Après des passages à Charlton Athletic, Reims et Tours, le Gabonais rejoint le Japon en 2019. Il évolue actuellement en première division Malaysienne au Felda United FC. Kanu est quant à lui retourné dans son pays natal, le Brésil. Il est resté trois saisons du côté de Sclessin avant de quitter le club avec lequel il a été vice-champion de Belgique pour le Portugal. En 2015 il repasse par notre championnat et disputera sept rencontres avec l'OHL avant de s'envoler pour le Brésil où il joue toujours à 36 ans. Yuji Ono quitte, lui, le Standard en 2015 pour Saint-Trond avec lequel il disputera deux saisons. Il retourne ensuite au Japon et joue actuellement avec le Sagan Tosu dans son pays natal. Mehdi Carcela, Imoh Ezekiel, Paul José Mpoku et Ibrahima Cissé ont tous les quatre quitté le Standard avant d'y revenir plus tard dans leur carrière. Le Nigérian, parti en 2014 pour le Qatar, ne met que six mois à revenir. Il dispute une demi-saison avec les Rouches, avant d'être prêté à Anderlecht en juillet 2015. Sa carrière l'a également fait voyager en Espagne et en Turquie avant de revenir en Belgique à Courtrai. Il évolue aujourd'hui aux Émirats Arabes Unis à Al-Jazira. Tout comme Paul José Mpoku qui défend les couleurs de Al-Wahda FC. Mais avant cela, ce dernier avait quitté le Standard en 2015 et s'était envolé pour l'Italie et la Serie A (Cagliari et Chievo). Après un passage en Grèce, il est revenu du côté de Liège où il disputera trois saisons (2017-2020) et remportera une Coupe de Belgique en 2018. Ibrahima Cissé a quitté le club liégeois pour Malines à l'issue de la saison 2013-2014 et est revenu chez les Rouches, pour une saison, en 2016, avant de signer à Fulham. Il s'est engagé cet été pour deux ans à Seraing en D1B. Carcela a, quant à lui, quitté le Standard en 2015 pour rejoindre Benfica. Il jouera une saison au Portugal avant de partir à Grenade, puis à l'Olympiacos. En 2018, il revient au RSCL et remporte cette même année la Coupe de Belgique. Il était titulaire face à Bruges le week-end dernier et compte bien ramener le Standard au premier plan.Ronnie Stam est resté à Liège jusqu'en 2015, avant d'être transféré à Breda où il a raccroché les crampons en 2016. William Vainqueur, lui, a quitté le navire liégeois à la fin de la saison 2013-2014 pour rejoindre le Dynamo Moscou, en Russie. Il jouera ensuite à la Roma, avec laquelle il disputera la Ligue des Champions, avant de lier sa destinée à l'OM. Il passera également par la Turquie (Antalyaspor), puis par Monaco et Toulouse. Il est actuellement sans club. Geoffrey Mujangi Bia connait la même situation : prêté à Watford avant de découvrir les championnats suisse et turc, il reviendra en Belgique, à Lokeren, en 2018. Julien De Sart, espoir ayant fait ses classes chez les Rouches débute sa carrière professionnelle en 2013. Après sa bonne saison 2013-2014, il prolonge son contrat et reste au club jusqu'en 2016. Il rejoint ensuite Middlesbrough puis Derby County, en prêt, avant de revenir en Belgique du côté de Zulte où il disputera presque tous les matchs de la saison 2017-2018. Il est depuis 2018 un titulaire indiscutable à Courtrai. Deni Milosevic avait également réalisé ses débuts professionnels lors de cette saison et a quitté le club en 2016 pour rejoindre la Turquie et Konyaspor. Il compte dix caps avec la Bosnie-Herzégovine. Batsman, Michy Batshuayi, quitte son club formateur en 2014 à la fin de cette belle saison et réalise de belles performances pendant deux ans du côté de Marseille. Il signe ensuite à Chelsea et inscrit le but qui offre le titre aux Blues, en 2017, contre West Bromwich. Depuis plus de deux ans, il enchaîne les prêts et a joué pour Dortmund, Valence et Crystal Palace dont il défend actuellement les couleurs. Il a également déjà marqué 18 buts avec les Diables rouges avec lesquels il a participé à l'EURO 2016 et la Coupe du monde 2018. Daniel Opare, le défenseur ghanéen de 29 ans, évolue depuis cet été à Zulte Waregem. Après son passage de quatre ans à Sclessin (88 matchs), il rejoint Porto, mais ne parviendra jamais à arriver plus loin que l'équipe réserve. Il sera alors prêté en 2015 au Besiktas, où il ne jouera que six matchs, avant de rejoindre Augsburg, Lens (en prêt) et l'Antwerp en 2018. Il a jusqu'à présent disputé vingt matchs avec la sélection ghanéenne dont un match lors de la Coupe de monde 2014. Dino Arslanagic va lui rester jusqu'en 2017 au Standard, avant de rejoindre respectivement Mouscron, l'Antwerp et, cette année, la Gantoise, où il a signé un contrat de deux ans. Igor De Camargo évolue actuellement à Malines et a remporté la Coupe de Belgique avec le club en 2019. Il avait quitté Sclessin en 2015 pour rejoindre Genk puis l'APOEL Nicosie Tal Ben Haim est retourné dans son pays natal après un passage à Charlton Athletic. À 38 ans, il joue toujours en première division israélienne. Yoni Buyens a quant à lui quitté le Standard en 2014 et est passé par Charlton, Genk, Westerlo et le Lierse. Il joue actuellement en première provinciale au KVV Zepperen Brustem. Yanis Mbombo se fera prêter à maintes reprises par les Rouches, avant de partir en Suède, en 2017. Il est également passé par Mouscron puis OHL, avant de signer en D2 suisse. Par Leandro Thibaut (St.)