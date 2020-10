Le Standard a révélé mercredi quatre cas positifs au Covid-19 au sein de son équipe première. Trois joueurs sont concernés Michel-Ange Balikwisha, Nicolas Raskin et Moussa Sissako. L'entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe est le 4e cas testé positif.

"Mardi matin, l'ensemble de la délégation rouche s'est soumis à un test Covid-19 dans la perspective du match européen de jeudi contre le Rangers FC", précise le site du club de Jupiler Pro League.

"Les résultats reçus ce matin indiquent que Michel-Ange, Nicolas, Moussa et Jan sont positifs. Le quatuor s'est directement mis en quarantaine."

Ils ne participeront pas aux matches de ce jeudi à domicile (18h55) contre les Glasgow Rangers en Europa League et de ce dimanche (18h15) à Saint-Trond en championnat.

"Par mesure de précaution, Damjan Pavlovic et Abdoul Fessal Tapsoba, tous les deux testés négatifs, qui cohabitent et ont passé la soirée d'hier avec Moussa Sissako, sont également écartés du groupe en attendant les résultats d'un nouveau test", ajoute encore le Standard de Liège.

