Quand Vanaken et Trossard enchantaient Lommel

Nous sommes à la fin avril et Lommel United se déplace au Stade Robert Urbain de Boussu Dour pour le dernier match de la saison 2012 - 2013. Il n'y a plus beaucoup d'enjeu pour les Limbourgeois, qui sont longtemps restés calés à la huitième place et peuvent tout au plus ambitionner la sixième au terme d'un sprint final effréné.

...