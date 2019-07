Sport/Foot Magazine s'est rendu à La Gavotte sur les traces de Samir Nasri. Flashback sur la période durant laquelle tout Marseille était aux pieds de son prince.

Après avoir gagné un tournoi local, départemental et régional, en 1996, Djelloul Ouaret, le premier entraîneur de Samir Nasri, rejoint Paris avec son équipe, pour la finale nationale du Kids Foot Challenge. L'international français Didier Deschamps parraine l'événement et l'organisation a prévu un logement gratuit au centre national de football de Clairefontaine.

C'est donc la surprise générale quand, à son arrivée, la délégation marseillaise apprend que seuls les parents ont droit au logement et aux repas. Ouaret et le second accompagnateur sont littéralement à la rue.

"Pour la plupart des familles, un ticket de train Marseille-Paris était impayable, sans même parler du billet de leur enfant. On a donc récolté de l'argent pour subsidier le voyages des gamins", raconte Ouaret.

"On n'avait pas prévu d'argent pour le logement et les repas, pensant que la fédération nous avait comptés dans le lot. On a dû chercher en vitesse un hôtel dans les environs, hôtel qui n'était évidemment pas budgétisé. Les joueurs ont été invités au Stade de France pour le match France-Mexique et ont croisé Zinédine Zidane, Didier Deschamps et Marcel Desailly. Ils ne pensaient qu'au football toute la journée. Sauf Samir.

Il se disait qu'il avait bien bon alors que ses entraîneurs étaient dehors sans rien à manger. Donc, tous les soirs, il nous amenait du pain et du fromage pour qu'on n'aille pas au lit l'estomac vide. Le geste de Samir continue à m'émouvoir aujourd'hui encore."

Nasri avait nettement plus de maturité que ses coéquipiers. Par exemple, aucun enfant ne savait que Clairefontaine était un centre de formation et le lieu de rendez-vous des équipes nationales. Nasri, lui, a déclaré qu'il rêvait de rallier un jour Clairefontaine.

"Deschamps avait vu Samir à l'oeuvre pendant le tournoi. Il lui a dit : - Si tu continues comme ça, nous te reverrons à Clairefontaine. Tout le monde sait ce qui s'est passé entre eux depuis..."

Par Alain Eliasy

