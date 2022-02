Benfica et l'Ajax se sont quittés sur un score de parité ce mercredi soir. Et si Sebastian Haller a marqué son onzième but de l'édition 2021-2022 de la Ligue des Champions, il a aussi marqué contre camp.

Jan Vertonghen a beau avoir joué pendant six ans à l'Ajax Amsterdam et avoir porté le maillot pendant 220 matches avec 28 buts à la clé, il n'était pas question pour lui de faire preuve de sentiment alors que le club néerlandais se rendait sur la pelouse de Benfica.

Les équipes ont gagné la Ligue des Champions à six reprises au cours de leur histoire. Si elles ne sont plus en mesure de lutter pour le titre suprême, ce 1/8 e de finale offrait cependant un duel qui promettait. On ne fut pas déçu puisque le tableau d'affichae indiquait 2-2 au coup de sifflet final.

Roman Yaremchuk, dont on vous expliquait la situation à Lisbonne depuis son départ de La Gantoise, a arraché l'égalisation à la 72e. Il avait répondu aux deux buts ajacides signés Dusan Tadic et Sebastian Haller. L'international ivoirien inscrivait à cette occasion son onzième but de la saison en Ligue des Champions. C'était surtout une bonne façon de se reprendre après avoir fait trembler les filets, cette fois dans le mauvais sens à la 26e minute de jeu.

Toujours porté vers l'avant malgré son rôle de défenseur central dans le quatre arrière aux côtés de Nicolas Otamendi, le joueur le plus capé du football belge

Monté sur un corner dont il va être à la réception, il va voir son tir du droit être contré par Noussair Mazraoui. Il va récupérer le cuir pour mettre ensuite dans le vent de jolie manière l'arrière droit de l'Ajax et centrer sur Sebastian Haller qui ne pourra faire autrement que de pousser le ballon au fond de ses propres filets.

Jan Vertonghen a beau avoir joué pendant six ans à l'Ajax Amsterdam et avoir porté le maillot pendant 220 matches avec 28 buts à la clé, il n'était pas question pour lui de faire preuve de sentiment alors que le club néerlandais se rendait sur la pelouse de Benfica. Les équipes ont gagné la Ligue des Champions à six reprises au cours de leur histoire. Si elles ne sont plus en mesure de lutter pour le titre suprême, ce 1/8 e de finale offrait cependant un duel qui promettait. On ne fut pas déçu puisque le tableau d'affichae indiquait 2-2 au coup de sifflet final.Roman Yaremchuk, dont on vous expliquait la situation à Lisbonne depuis son départ de La Gantoise, a arraché l'égalisation à la 72e. Il avait répondu aux deux buts ajacides signés Dusan Tadic et Sebastian Haller. L'international ivoirien inscrivait à cette occasion son onzième but de la saison en Ligue des Champions. C'était surtout une bonne façon de se reprendre après avoir fait trembler les filets, cette fois dans le mauvais sens à la 26e minute de jeu.Toujours porté vers l'avant malgré son rôle de défenseur central dans le quatre arrière aux côtés de Nicolas Otamendi, le joueur le plus capé du football belge Monté sur un corner dont il va être à la réception, il va voir son tir du droit être contré par Noussair Mazraoui. Il va récupérer le cuir pour mettre ensuite dans le vent de jolie manière l'arrière droit de l'Ajax et centrer sur Sebastian Haller qui ne pourra faire autrement que de pousser le ballon au fond de ses propres filets.