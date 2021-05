Le feu follet du Standard n'a sans doute pas tiré le maximum de son potentiel...

"Il a un grand coeur", pour Guy Luzon. "Tu es presque obligé de l'aimer", selon Paul-José Mpoku. " I love him", lance Ricardo Sá Pinto. Het Laatste Nieuws a interrogé des gens qui connaissent bien Mehdi Carcela. Objectif: tenter de comprendre pourquoi sa carrière continue à s'enliser. Dès son arrivée au Standard, Mbaye Leye avait dit qu'il allait le relancer, lui confier des responsabilités, en refaire un pilier de l'équipe. Ça n'a pas marché. Carcela a refait du Carcela: des coups de génie ponctuels, séparés par des absences en match et des arrivées tardives aux entraînements. Les trois personnes interrogées en ont plein la bouche. Luzon clame carrément que Carcela avait le niveau pour jouer au Barça ou au Real. Son bilan cette saison ? Deux buts et six passes décisives en 35 matches et 1745 minutes.