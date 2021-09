Le colosse du Borussia Dortmund semble apprécier les joueurs passés par chez nous...

Interrogé sur les forces de la sélection norvégienne, l'extraterrestre Erling Haaland a été élogieux en évoquant quelques joueurs qu'on connaît bien chez nous. Quand on lui a demandé les noms des meilleurs finisseurs du noyau (après lui), il a vite lancé : "AlexanderSørloth et KristianThorstvedt." Connus à Gand et à Genk.

Et dans ses deux coéquipiers les plus difficiles à affronter, il y a un autre gars qu'on a pu apprécier chez nous : SanderBerge, ex-Genk. Haaland le trouve "tout simplement incroyable."

