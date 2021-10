Cité par la presse espagnole comme cible potentielle pour renforcer le secteur offensif des Colchoneros, l'attaquant de Genk possède pas mal d'atouts dans son jeu et un agent qui connaît bien la maison du champion d'Espagne.

Selon la presse espagnole, l'Atlético Madrid est très intéressé par l'attaquant de Genk Paul Onuachu. Mais comment Diego Simeone pourrait-il l'utiliser ?

L'attaquant nigérian de 27 ans n'a de nouveau pas manqué son départ cette saison. Même s'il a manqué la conversion d'un pénalty ce week-end contre Charleroi, il facture jusqu'à présent 9 buts en 10 rencontres de championnat, soit un but toutes les 81 minutes (il a joué 726 minutes cette saison).

Grâce à ces statistiques, il a donc logiquement attiré l'attention de plusieurs grosses cylindrées européennes parmi lesquelles l'Atlético Madrid du Cholo Simeone. Selon Marca, son nom a même été entouré en rouge sur la liste des recrues potentielles du directeur sportif Andrea Berta.

La préférence de Paul Onuachu irait d'ailleurs en faveur des Rojiblancos, même s'il existe un intérêt apparemment tout aussi sérieux de la part de l'Inter Milan, champion d'Italie, toujours orphelin d'un profil costaud depuis le départ de Romelu Lukaku à Chelsea.

Nouvel agent

Depuis peu, l'attaquant nigérian travaille avec un nouvel agent et son identité explique sans doute pourquoi il préfèrerait prendre la destination de Madrid. Juan Martinez López, âgé de 53 ans n'est pas un inconnu à l'Atlético. Il a en effet porté la liquette des Colchoneros pendant 10 ans de 1991 à 2001. Monument du club, il a donc aussi joué en compagnie de l'actuel coach (de 1994 à 1997).

Après sa carrière active, López est devenu agent de joueurs et s'est occupé entre autres d'Alvaro Negredo, Dani Olmo et Alvaro Morata. Ce dernier est d'ailleurs aussi passé par le Wanda Metropolitano (2019 à 2020 avec 22 buts en 61 matches).

Qualités

Onuachu est connu pour avoir de nombreuses qualités. Il est notamment capable de bien garder le ballon et de permettre au reste de l'équipe de remonter le terrain.

Malgré sa grande taille (201 cm), il est aussi très habile techniquement, n'est pas spécialement lent et bien sûr, son jeu de tête est un atout majeur dans la surface de réparation. Enfin, Onuachu possède aussi comme qualité de souvent préférer un tir placé à un tir puissant.

Un secteur offensif riche à l'Atlético mais sans ses qualités

Pourtant, ce n'est pas le potentiel offensif qu'il manque à un Atlético qui compte dans ses rangs Luis Suárez, Antoine Griezmann et João Félix. Mais aucun de ces trois là ne possède les qualités que Paul Onuachu pourrait apporter dans l'animation offensive des Rojiblancos.

Contre des équipes évoluant avec des blocs défensifs hauts, le Nigérian est capable de plonger dans les espaces grâce à sa vitesse. Mais il dispose évidemment d'un autre gros atout que ne possèdent aucun de ses potentiels rivaux: le jeu de tête. Luis Suárez est assez dominant dans les airs mais ce n'est pas spécialement son domaine de prédilection. La taille pourrait être l'un des gros apports d'Onuachu à l'Atlético Madrid, surtout sur les phases arrêtées. Un domaine où les Colchoneros excellent moins depuis le départ d'un... défenseur: Diego Godin.

Selon la presse espagnole, l'Atlético Madrid est très intéressé par l'attaquant de Genk Paul Onuachu. Mais comment Diego Simeone pourrait-il l'utiliser ?L'attaquant nigérian de 27 ans n'a de nouveau pas manqué son départ cette saison. Même s'il a manqué la conversion d'un pénalty ce week-end contre Charleroi, il facture jusqu'à présent 9 buts en 10 rencontres de championnat, soit un but toutes les 81 minutes (il a joué 726 minutes cette saison).Grâce à ces statistiques, il a donc logiquement attiré l'attention de plusieurs grosses cylindrées européennes parmi lesquelles l'Atlético Madrid du Cholo Simeone. Selon Marca, son nom a même été entouré en rouge sur la liste des recrues potentielles du directeur sportif Andrea Berta.La préférence de Paul Onuachu irait d'ailleurs en faveur des Rojiblancos, même s'il existe un intérêt apparemment tout aussi sérieux de la part de l'Inter Milan, champion d'Italie, toujours orphelin d'un profil costaud depuis le départ de Romelu Lukaku à Chelsea.Depuis peu, l'attaquant nigérian travaille avec un nouvel agent et son identité explique sans doute pourquoi il préfèrerait prendre la destination de Madrid. Juan Martinez López, âgé de 53 ans n'est pas un inconnu à l'Atlético. Il a en effet porté la liquette des Colchoneros pendant 10 ans de 1991 à 2001. Monument du club, il a donc aussi joué en compagnie de l'actuel coach (de 1994 à 1997).Après sa carrière active, López est devenu agent de joueurs et s'est occupé entre autres d'Alvaro Negredo, Dani Olmo et Alvaro Morata. Ce dernier est d'ailleurs aussi passé par le Wanda Metropolitano (2019 à 2020 avec 22 buts en 61 matches).Onuachu est connu pour avoir de nombreuses qualités. Il est notamment capable de bien garder le ballon et de permettre au reste de l'équipe de remonter le terrain.Malgré sa grande taille (201 cm), il est aussi très habile techniquement, n'est pas spécialement lent et bien sûr, son jeu de tête est un atout majeur dans la surface de réparation. Enfin, Onuachu possède aussi comme qualité de souvent préférer un tir placé à un tir puissant. Pourtant, ce n'est pas le potentiel offensif qu'il manque à un Atlético qui compte dans ses rangs Luis Suárez, Antoine Griezmann et João Félix. Mais aucun de ces trois là ne possède les qualités que Paul Onuachu pourrait apporter dans l'animation offensive des Rojiblancos.Contre des équipes évoluant avec des blocs défensifs hauts, le Nigérian est capable de plonger dans les espaces grâce à sa vitesse. Mais il dispose évidemment d'un autre gros atout que ne possèdent aucun de ses potentiels rivaux: le jeu de tête. Luis Suárez est assez dominant dans les airs mais ce n'est pas spécialement son domaine de prédilection. La taille pourrait être l'un des gros apports d'Onuachu à l'Atlético Madrid, surtout sur les phases arrêtées. Un domaine où les Colchoneros excellent moins depuis le départ d'un... défenseur: Diego Godin.