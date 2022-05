L'annonce faite par le Ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne a été relayée dans les médias et commentée par diverses personnalités parmi lesquelles Georges-Louis Bouchez, président du MR mais aussi du club de foot des Francs-Borains et par Lorin Parys, le nouveau président de la Pro League.

Lorin Parys, le directeur de la Pro League de football, a estimé que si la proposition de restreindre fortement la publicité pour les jeux de hasard d'ici la fin de l'année en Belgique était avalisée, les clubs professionnels belges risquaient de voir leurs revenus de sponsoring diminuer de 12%.

Le CEO de la Pro League a réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce faite par Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et relayée par les médias belges lundi. Le ministre de la Justice s'est engagé à lutter contre les dépendances au jeu, comme le prévoit l'accord de gouvernement, et a élaboré une proposition qui restreint fortement la publicité sur les jeux d'argent. S'il passe, ce nouvel arrêté royal devrait entrer en vigueur à la fin de l'année. Une annonce qui a fait réagir le monde du football.

"Cette proposition - sans consultation - coupe plus de 12% des revenus de sponsoring à un moment où nos clubs perdent plus de 100 millions d'euros", a estimé Lorin Parys qui demande une consultation "urgente". Lorin Parys estime que la Pro League avait pris ses responsabilités déjà. "En tant que secteur du football, nous avons été les premiers à conclure un accord strict avec le gouvernement pour limiter la publicité sur les jeux d'argent et éviter le risque d'addiction qui selon Sciensano existe pour 0,9% de la population", a écrit encore le CEO de la Pro League qui représente les 24 clubs de D1A et D1B en Belgique.

Le @MR_officiel est totalement opposé au projet d’interdiction de la publicité pour les jeux de hasard. Cette mesure est excessive et va entraîner de grandes difficultés financières pour le secteur sportif entre autres. Voulons-nous réellement la mort du foot dans ce Pays ? (1/2) — Georges-L BOUCHEZ (@GLBouchez) May 9, 2022

Lorin Parys, le directeur de la Pro League de football, a estimé que si la proposition de restreindre fortement la publicité pour les jeux de hasard d'ici la fin de l'année en Belgique était avalisée, les clubs professionnels belges risquaient de voir leurs revenus de sponsoring diminuer de 12%. Le CEO de la Pro League a réagi sur les réseaux sociaux à l'annonce faite par Vincent Van Quickenborne (Open VLD) et relayée par les médias belges lundi. Le ministre de la Justice s'est engagé à lutter contre les dépendances au jeu, comme le prévoit l'accord de gouvernement, et a élaboré une proposition qui restreint fortement la publicité sur les jeux d'argent. S'il passe, ce nouvel arrêté royal devrait entrer en vigueur à la fin de l'année. Une annonce qui a fait réagir le monde du football. "Cette proposition - sans consultation - coupe plus de 12% des revenus de sponsoring à un moment où nos clubs perdent plus de 100 millions d'euros", a estimé Lorin Parys qui demande une consultation "urgente". Lorin Parys estime que la Pro League avait pris ses responsabilités déjà. "En tant que secteur du football, nous avons été les premiers à conclure un accord strict avec le gouvernement pour limiter la publicité sur les jeux d'argent et éviter le risque d'addiction qui selon Sciensano existe pour 0,9% de la population", a écrit encore le CEO de la Pro League qui représente les 24 clubs de D1A et D1B en Belgique.