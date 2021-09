Au terme de chaque mois de la saison, Sport/Foot Magazine vous propose d'élire le meilleur joueur des semaines écoulées. Voici les heureux élus du mois d'août.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux cinq nommés de cette cuvée des mois de juillet et d'août.

STEFAN KNEZEVIC (SPORTING DE CHARLEROI) : 540 minutes de jeu

Son adaptation express à la Pro League en fait d'ores et déjà le patron de l'arrière-garde carolo. Un bon point pour les Zèbres et Edward Still, qui avait fait du Suisse sa priorité en début de mercato. Défenseur agressif et dur sur l'homme, il est aussi devenu le premier relanceur du jeu hennuyer.

YOUSSEF MAZIZ (RFC SERAING) :533 minutes de jeu - 4 buts - 3 assists

Le Petit Poucet liégeois ne devait initialement pas faire long feu en Pro League. C'était sans compter sur le renfort du Français Youssef Maziz, arrivée en prêt de Metz. Déroutant, cet élégant gaucher de 23 ans est la belle surprise de ce début de saison.

STEF PEETERS (KAS EUPEN) : 540 minutes de jeu - 1 but - 3 assists

On ne suscite pas certaines convoitises par hasard. Cité aux quatre coins du Royaume en cette fin de mercato, le maître d'oeuvre des Cantons de l'Est est l'homme derrière le début de saison canon des Pandas.

DANTE VANZEIR (UNION SAINT-GILLOISE) : 531 minutes de jeu - 5 buts - 1 assist

L'homme que ses détracteurs pensaient trop court pour la D1A n'a eu besoin que de six journées pour mettre tout le monde d'accord. Au point que le dernier cauchemar du Standard est désormais dans le viseur de Roberto Martínez.

JELLE VOSSEN (ZULTE WAREGEM) : 465 minutes de jeu - 6 buts

Le meilleur buteur en activité de Pro League (139 buts en carrière) est fidèle à sa réputation. Homme de surface et de reprise en première intention, le Limbourgeois porte à lui seul les hommes de Francky Dury en ce début de saison.

Le lauréat sera connu en mêlant le résultat du vote des lecteurs et celui de la rédaction, valant chacun pour 50% du résultat final. Tout de suite, place aux cinq nommés de cette cuvée des mois de juillet et d'août.STEFAN KNEZEVIC (SPORTING DE CHARLEROI) : 540 minutes de jeuSon adaptation express à la Pro League en fait d'ores et déjà le patron de l'arrière-garde carolo. Un bon point pour les Zèbres et Edward Still, qui avait fait du Suisse sa priorité en début de mercato. Défenseur agressif et dur sur l'homme, il est aussi devenu le premier relanceur du jeu hennuyer.YOUSSEF MAZIZ (RFC SERAING) :533 minutes de jeu - 4 buts - 3 assistsLe Petit Poucet liégeois ne devait initialement pas faire long feu en Pro League. C'était sans compter sur le renfort du Français Youssef Maziz, arrivée en prêt de Metz. Déroutant, cet élégant gaucher de 23 ans est la belle surprise de ce début de saison.STEF PEETERS (KAS EUPEN) : 540 minutes de jeu - 1 but - 3 assistsOn ne suscite pas certaines convoitises par hasard. Cité aux quatre coins du Royaume en cette fin de mercato, le maître d'oeuvre des Cantons de l'Est est l'homme derrière le début de saison canon des Pandas.DANTE VANZEIR (UNION SAINT-GILLOISE) : 531 minutes de jeu - 5 buts - 1 assistL'homme que ses détracteurs pensaient trop court pour la D1A n'a eu besoin que de six journées pour mettre tout le monde d'accord. Au point que le dernier cauchemar du Standard est désormais dans le viseur de Roberto Martínez.JELLE VOSSEN (ZULTE WAREGEM) : 465 minutes de jeu - 6 butsLe meilleur buteur en activité de Pro League (139 buts en carrière) est fidèle à sa réputation. Homme de surface et de reprise en première intention, le Limbourgeois porte à lui seul les hommes de Francky Dury en ce début de saison.