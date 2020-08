Telenet n'a pas réussi à conclure un accord avec Eleven Sports pour diffuser la Jupiler Pro League la saison prochaine. C'est pourquoi l'opérateur accordera une réduction de 10 euros par mois sur tous les abonnements Play Sports actuels et nouveaux à partir du mardi 11 août prochain, tant qu'aucun accord n'aura été conclu avec le détenteur des droits. En attendant, les négociations sur les droits de diffusion de la Pro League avec Eleven Sports se poursuivront.

Telenet et Eleven Sports sont toujours en train de négocier les droits de diffusion du football belge pour les cinq prochaines années. Un accord en ce sens a déjà été conclu avec Orange et Proximus. Telenet a déclaré vendredi qu'elle s'efforcerait de proposer le football belge à ses abonnés dès le début de la saison, mais n'a pas encore conclu d'accord avec le détenteur des droits. Par conséquent, tant qu'il n'y a pas d'accord, Telenet accorde une réduction de 10 euros par mois sur Play Sports. De cette manière, l'opérateur rembourse le prix que demande Eleven pour son service de streaming du football belge.

"Nous regrettons beaucoup de ne pouvoir proposer à nos clients le football belge en ce début de saison", a expliqué Jeroen Bronselaer, responsable du marketing résidentiel chez Telenet. "Nous réalisons l'importance du football et de leur club préféré pour beaucoup de nos abonnés, surtout lorsque nous ne pouvons pas aller au stade. Nous voulons aller loin en offrant le football belge à nos supporters, mais nous ne devons pas non plus perdre de vue un prix basé sur le marché pour les droits de diffusion. Malheureusement, pour l'instant, nous ne pouvons pas parvenir à un accord raisonnable avec le détenteur des droits. Nous continuons à négocier avec Eleven Sports pour parvenir à un accord. D'ici là, nous voulons payer le prix de l'abonnement de streaming à Eleven pour nos clients. Nous le faisons en offrant la réduction de 10 €/mois sur Play Sports".

Telenet offre également la possibilité d'acheter un appareil Chromecast à partir de samedi pour 25 euros, soit une réduction de 35 % sur le prix standard. La promotion s'applique aux clients actuels de Play Sports et à tous les clients qui se sont précédemment abonnés à Play Sports en 2020. Ainsi, les clients qui s'abonnent au service de streaming de Eleven Sports du football belge pourront toujours le regarder sur grand écran.

