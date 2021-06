Après la Supercoupe qui opposera le Club de Bruges à Genk le 17 juillet, le championnat de Belgique 2021-2022 de football débutera le vendredi 23 juillet (20h45) à Sclessin par Standard - Genk, soit le remake de la dernière finale de Coupe de Belgique remportée par les Limbourgeois, selon le calendrier de la prochaine saison dévoilé mardi par la Pro League.

La 1e journée de championnat proposera aussi le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, qui retrouve l'élite après 48 ans, le dimanche 25 juillet (18h30). L'Union aura droit à une fameuse entrée en matière puisque les troupes de Felice Mazzu joueront leur premier match de D1A à domicile la semaine suivante face au Club Bruges, champion en titre, le 1er août à 13h30. Les Blauw en zwart lanceront pour leur part leur saison le 25 juillet au stade Jan Breydel face à Eupen.

Charleroi et Seraing entreront en lice le samedi 24 juillet. Les Liégeois, de retour en D1 après 25 ans, se rendront à Courtrai (18h30), tandis que les Zèbres iront à Ostende (20h45).

Le derby liégeois entre Seraing et le Standard aura lieu lors de la 7e journée (du 10 au 13 septembre). La journée suivante (du 17 au 20 septembre) proposera le premier "classico" de la saison, le Standard recevant Anderlecht. Le premier "topper" de la saison se déroulera début octobre lors del a 10e journée (du 1er au 3 octobre): Anderlecht accueillera le Club de Bruges au Lotto Park.

La D1A comptera toujours 18 équipes la saison prochaine, et se terminera par les Champions playoffs pour le top 4 et les Europe playoffs pour les équipes classées de la 5e à la 8e place. Les trois derniers seront reléguées en 1B Pro League.

Le calendrier de la 1B Pro League sera dévoilé le 1er juillet.

La 1e journée de championnat proposera aussi le derby bruxellois entre Anderlecht et l'Union Saint-Gilloise, qui retrouve l'élite après 48 ans, le dimanche 25 juillet (18h30). L'Union aura droit à une fameuse entrée en matière puisque les troupes de Felice Mazzu joueront leur premier match de D1A à domicile la semaine suivante face au Club Bruges, champion en titre, le 1er août à 13h30. Les Blauw en zwart lanceront pour leur part leur saison le 25 juillet au stade Jan Breydel face à Eupen. Charleroi et Seraing entreront en lice le samedi 24 juillet. Les Liégeois, de retour en D1 après 25 ans, se rendront à Courtrai (18h30), tandis que les Zèbres iront à Ostende (20h45). Le derby liégeois entre Seraing et le Standard aura lieu lors de la 7e journée (du 10 au 13 septembre). La journée suivante (du 17 au 20 septembre) proposera le premier "classico" de la saison, le Standard recevant Anderlecht. Le premier "topper" de la saison se déroulera début octobre lors del a 10e journée (du 1er au 3 octobre): Anderlecht accueillera le Club de Bruges au Lotto Park. La D1A comptera toujours 18 équipes la saison prochaine, et se terminera par les Champions playoffs pour le top 4 et les Europe playoffs pour les équipes classées de la 5e à la 8e place. Les trois derniers seront reléguées en 1B Pro League. Le calendrier de la 1B Pro League sera dévoilé le 1er juillet.