La Pro League, l'association des clubs de football professionnels, a annoncé au terme de son assemblé générale qui s'est tenue mardi à Bruxelles que des nouveaux horaires étaient prévus pour les rencontres de D1A et D1B à partir de la saison 2019-2020.

"Grâce à un nouveau créneau le samedi (16h15) et le dimanche (13h30) pour la Jupiler Pro League, les matches de la plus haute division auront désormais tous lieu à des heures différentes. Deux créneaux supplémentaires dans l'après-midi permettront également de faire de notre football un événement encore plus familial", a écrit la Pro League dans son communiqué.

Désormais, les journées classiques de Jupiler Pro League débuteront le vendredi sur le coup de 20h45. Elles se poursuivront le samedi avec des rencontres à 16h15, 18h30 et 20h45. Quatre rencontres se tiendront le dimanche: 13h30, 16h00, 18h15 et 20h45. En D1B, les journées programmées le weekend débuteront avec une rencontre le vendredi à 20h00. Un match est prévu le samedi (20h45) et deux le dimanche (16h00 et 20h00).

Comme en D1A, chaque rencontre de la journée bénéficiera donc de son propre créneau horaire. Eleven Sports, détenteurs des droits télé, et la Pro League présenteront le calendrier de la nouvelle saison mercredi au stade Edmond Machtens de Molenbeek. La Pro League espère recevoir dès que possible les protocoles pour les matchs avec ou sans public "afin de préparer une saison sécurisée".

