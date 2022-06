Dix-sept petites équipes se sont opposées à la proposition du nouveau CEO de la Pro League, de sorte que l'AG de jeudi sera principalement consacrée à la discussion d'un format possible, sans vote à l'issue de celle-ci.

L'ordre du jour de l'assemblée générale de la Pro League de football, qui a lieu jeudi après-midi, a été modifié ce mercredi. Le plan du CEO Lorin Parys était de voter la proposition de réforme du format des compétitions de football professionnel avec deux séries de 14 et 18 équipes. Cependant, dix-sept petites équipes se sont opposées à la proposition, de sorte que l'AG de jeudi sera principalement consacrée à la discussion d'un format possible, sans vote à l'issue de celle-ci.

Le projet de Parys prévoyait le maintien des playoffs mais la suppression de la division des points en deux à l'issue de la saison régulière. Les six premiers joueraient pour le titre, les huit autres pourraient encore être relégués. Chaque année, jusqu'à quatre équipes pourraient ainsi descendre en 1B: soit les deux dernières places par une relégation directe, soit à l'issue des deux matchs de barrage contre les 3e et 4e de la 1B.

La proposition comprenait aussi l'abolition du droit de vote multiple et quelque 20 millions d'euros supplémentaires en droits de télévision en faveur de la 1B.

Le Beerschot, le Cercle Bruges, Deinze, Eupen, le FC Malines, le KV Courtrai, Ostende, Lommel, Oud-Heverlee Louvain, Mouscron (désormais en faillite), le RWDM, Seraing, Saint-Trond, Virton, Waasland-Beveren, Westerlo et Zulte Waregem se sont opposés à ce format.

Dans un e-mail envoyé à Lorin Parys, ils ont proposé un format avec deux séries de 18 équipes. Certaines équipes ont également été déçues qu'il n'y ait pas eu plus d'options sur la table et que d'autres éléments n'aient pas été mieux élaborés. Les raisons de cette opposition sont diverses.

Certains clubs craignent la grande dynamique de relégation/promotion dans le format à 14 équipes, qui poussera les clubs à faire des investissements financiers irresponsables pour éviter la relégation. D'autres clubs affirment que l'arrivée des jeunes souffrirait parce que les équipes penseraient trop à court terme. Dans une ligue de 18 ou même 20, les jeunes joueurs devraient avoir plus d'opportunités de jouer. P

arys a accédé à leur demande et a abandonné l'ultimatum qu'il avait fixé. Il s'agissait qu'une majorité des deux tiers soit trouvée en faveur de sa proposition ce jeudi, sinon la Jupiler Pro League 2023-2024 serait irrévocablement un championnat à 16 équipes. Cela signifiait que trois équipes seraient reléguées à l'issue de la saison prochaine.

