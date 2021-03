La phase classique de la Jupiler Pro League est dans sa dernière ligne droite avec la 29e journée, la 30e effective, au programme ce week-end. Charleroi ouvrira le bal vendredi face à Saint-Trond pour continuer à croire aux playoffs I. C'est avec le même objectif que le Standard se déplacera lui à Mouscron dimanche.

Battu par Genk vendredi dernier (1-2), Charleroi abat une de ses dernières cartes dans la lutte pour les playoffs I vendredi soir contre Saint-Trond (20h45). Onzièmes avec 39 points, les Carolos pointent à sept unités d'Ostende, quatrième. Les troupes de Karim Belhocine, qui restent sur trois matches de suite sans victoire, n'auront pas vraiment d'autre choix que de s'imposer face aux Canaris (15e, 31 points) pour garder un mince espoir de figurer dans le top 4.

Samedi, Eupen, qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, tentera de poursuivre sur sa lancée lors de la réception d'Oud-Heverlee Louvain à 16h15. Également candidats au top 4, les Louvanistes pointent à la septième place, à trois longueurs d'Ostende et voudront enchaîner après leur succès 2-0 contre l'Antwerp lundi dernier.

À 18h30, le Beerschot (8e, 41 points) tentera également de rester dans la course pour le top 4 lors de son déplacement chez la lanterne rouge Waasland-Beveren (25 points). En soirée, l'Antwerp (2e, 48 pts) voudra lui se relancer et conserver sa 2e place face à Courtrai (13e, 36 pts) à 20h45.

À l'instar de Charleroi, le Standard n'aura plus trop le droit à l'erreur dimanche sur le terrain de Mouscron (13h30). Battus dans le Clasico face à Anderlecht dimanche dernier (1-3), les Liégeois (10e, 40 points) comptent six points de retard sur la quatrième place. La victoire sera également un must pour les Hurlus, actuellement barragistes, qui doivent se donner de l'air en bas de tableau.

À 16h00, Zulte Waregem (6e, 43 pts) tentera de forcer un résultat sur le terrain du Club de Bruges (1er, 63 pts) qui a retrouvé des forces vives après avoir été touché par le coronavirus. Dans la foulée, Anderlecht (5e, 45 pts) recevra Malines (9e, 40 pts) à 18h15. Vainqueurs au Standard dimanche dernier et qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de Belgique mercredi, les Bruxellois devront enchaîner pour mettre la pression sur Genk et Ostende.

Les Limbourgeois (3e, 46 pts) reçoivent le Cercle de Bruges (16e, 29 pts) dimanche à 20h45 tandis que les Côtiers (4e, 46 pts) se déplacent lundi soir (20h45) à La Gantoise en clôture de cette 29e journée.

Battu par Genk vendredi dernier (1-2), Charleroi abat une de ses dernières cartes dans la lutte pour les playoffs I vendredi soir contre Saint-Trond (20h45). Onzièmes avec 39 points, les Carolos pointent à sept unités d'Ostende, quatrième. Les troupes de Karim Belhocine, qui restent sur trois matches de suite sans victoire, n'auront pas vraiment d'autre choix que de s'imposer face aux Canaris (15e, 31 points) pour garder un mince espoir de figurer dans le top 4. Samedi, Eupen, qualifié mercredi pour les demi-finales de la Coupe de Belgique, tentera de poursuivre sur sa lancée lors de la réception d'Oud-Heverlee Louvain à 16h15. Également candidats au top 4, les Louvanistes pointent à la septième place, à trois longueurs d'Ostende et voudront enchaîner après leur succès 2-0 contre l'Antwerp lundi dernier. À 18h30, le Beerschot (8e, 41 points) tentera également de rester dans la course pour le top 4 lors de son déplacement chez la lanterne rouge Waasland-Beveren (25 points). En soirée, l'Antwerp (2e, 48 pts) voudra lui se relancer et conserver sa 2e place face à Courtrai (13e, 36 pts) à 20h45. À l'instar de Charleroi, le Standard n'aura plus trop le droit à l'erreur dimanche sur le terrain de Mouscron (13h30). Battus dans le Clasico face à Anderlecht dimanche dernier (1-3), les Liégeois (10e, 40 points) comptent six points de retard sur la quatrième place. La victoire sera également un must pour les Hurlus, actuellement barragistes, qui doivent se donner de l'air en bas de tableau. À 16h00, Zulte Waregem (6e, 43 pts) tentera de forcer un résultat sur le terrain du Club de Bruges (1er, 63 pts) qui a retrouvé des forces vives après avoir été touché par le coronavirus. Dans la foulée, Anderlecht (5e, 45 pts) recevra Malines (9e, 40 pts) à 18h15. Vainqueurs au Standard dimanche dernier et qualifiés pour le dernier carré de la Coupe de Belgique mercredi, les Bruxellois devront enchaîner pour mettre la pression sur Genk et Ostende. Les Limbourgeois (3e, 46 pts) reçoivent le Cercle de Bruges (16e, 29 pts) dimanche à 20h45 tandis que les Côtiers (4e, 46 pts) se déplacent lundi soir (20h45) à La Gantoise en clôture de cette 29e journée.