Retrouvez le programme complet de la 33e et avant-dernière journée de phase classique de D1A.

Fort de sa convaincante victoire lundi à l'Antwerp (1-4), Anderlecht a repris place dans le Top 4 qualificatif en vue des play-offs 1 de la Jupiler Pro League. Les joueurs de Vincent Kompany, qui ont retrouvé leur puissance offensive, doivent absolument confirmer ce dimanche (18h15) face aux leaders du Club de Bruges dans ce qui constitue le match le plus attendu de la 33e et avant-dernière journée de la phase classique du championnat.

Dans le cas inverse, Anderlecht (52 points) pourrait voir Ostende (49 points) retrouver la 4e place, si le KVO, 5e, s'impose au Beerschot (47 points), 6e, dimanche soir (20h45) .

Les Rouches, actuels 9e avec 44 points, se rendent à Eupen en ouverture vendredi soir (20h45). Une victoire est impérative dans l'optique de décrocher une place dans le Top 8, synonyme de play-offs 2.

Samedi, Cercle-OHL (16h15) est important pour chaque équipe pour des raisons différentes. Les Brugeois, 16e (32 points) sont sous la menace de Mouscron (31 points), 17e et actuel barragiste. Les Louvanistes (45 points, 7e) doivent aussi marquer des points s'ils veulent conserver leur place en PO2. Après Malines-Zulte Waregem (18h30), La Gantoise - Charleroi à 20h30 verra les deux équipes jouer leur dernière carte dans l'espoir d'accrocher le Top 8. Elles comptent actuellement 43 et 42 points et sont 10e et 11e.

Dimanche (13h30), Genk, 3e, partira favori face à Saint-Trond, désormais rassuré sur son maintien en 1A. Waasland-Beveren doit aussi enlever la victoire face à Courtrai, à 16h00. Dans le cas contraire, les Waeslandiens sont sous la menace d'être officiellement relégués en 1B le lendemain, au cas où Mouscron s'imposerait dans son duel face à l'Antwerp, lundi soir (20h45) au Canonnier, en clôture de cette journée.

