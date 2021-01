De mardi à jeudi, une journée d'alignement (la 22e au calendrier) permettra aux clubs de Jupiler Pro League de disputer un 24e match cette saison avec l'occasion encore pour le Club de Bruges de consolider sa première place au classement du championnat de Belgique. Vainqueur de Genk dimanche, leur dauphin, les hommes de Philippe Clement se rendront chez d'autres Brugeois, ceux du Cercle, nettement moins bien engagés, avant-dernier avec 22 unités. Ce sera pour jeudi.

Avant cela, mardi, Eupen (12e, 30 points) recevra l'Antwerp (3e, 37 pts), en appel de sa défaite face à Ostende, l'équipe du moment et Waasland-Beveren, la lanterne rouge (21 pts), accueillera Malines (13e, 29 pts), à 18h45. Anderlecht (5e, 36 pts) se déplace de son côté à Mouscron (16e, 24 pts) à 21h00.

La lutte pour le maintien est bel et bien engagée avec le point pris par Waasland-Beveren contre Anderlecht (0-0) vendredi précisément, mais les Mouscronnois (0-2) à St-Trond et le Cercle de Bruges (1-2) à Courtrai, samedi dernier, ont pris les trois points.

Mercredi à 18h45, le Beerschot (9e, 33 pts), qui a mis fin à une série de 2/24, reçoit Courtrai (14e, 29 pts) alors que Genk (2e, 39 pts) tentera de se racheter aussi après sa défaite à Bruges (3-2) en accueillant Zulte-Waregem (11e, 30 pts), balayé de son côté par le Beerschot (0-3).

A 21h00 mercredi toujours, battu par le Standard dimanche (3-2), Charleroi (8e, 33 pts) affronte OHL (7e, 35 pts) dans un duel important pour une place en playoffs et La Gantoise (10e, 30 pts) tentera de ne pas perdre des plumes face à Saint-Trond (15e, 26 pts) pour rester dans la course.

Jeudi, outre le derby brugeois et la possibilité pour le Club de Bruges de conserver au moins 12 points d'avance sur Genk, le Standard (4e, 37 pts) qui vient de signer un 12 sur 12, soit un parcours sans faute depuis l'arrivée de Mbaye Leye, se rend à la côte pour y jouer Ostende (6e, 35 pts) dans l'une des affiches de cette 22e journée.

