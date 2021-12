Les dauphins de l'Union Saint-Gilloise ont pu compter sur un doublé de Charles De Ketelaere et des buts de Vanaken et Lang pour s'offrir un succès facile. L

Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise (0-2) sur la pelouse de Zulte Waregem, c'est un déplacement qui attendait aussi le FC Bruges. Sur la pelouse d' OH Louvain, les Blauw en Zwart ont fait le boulot en s'imposant 0-4. C'est Noa Lang qui portait les hommes de Philippe Clement aux commandes en première mi-temps avant que Charles De Ketelaere ne double la mise à la 67e. Dix minutes plus tard, le marquoir affichait même 0-4 après deux nouveaux buts signés Vanaken et encore De Ketelaere. En toute fin de match, Mathieu Maertens sauvera l'honneur des joueurs locaux.

Le FC Bruges conserve sa seconde place avec 39 points et accuse toujours 4 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise. OHL n'occupe que la 15e place avec 20 unités.

Le retour de Mercier n'a rien changé pour Louvain

A Louvain, Xavier Mercier, de retour de suspension, et Musa Tamari ont refait leur réapparition dans le onze de base reléguant Levan Shengelia et Alexis de Sart sur le banc. Philippe Clement a titularisé Ruud Vormer au détriment de Cisse Sandra.

S'il s'est ouvertement lancé à l'attaque, OHL a eu chaud quand, suite à une mésentente entre Sofian Chakla et Sébastien Dewaest, Hans Vanaken a hérité du ballon, qu'il a envoyé à côté du but de Runar Rúnarsson (3e). Les visités ont conservé la même dynamique et Simon Mignolet s'en est bien tiré sur une reprise de la tête de Dewaest (4e), sur une frappe de Mathieu Maertens (17e) et surtout sur une reprise de Siebe Schrijvers (23e). Les Louvanistes ont payé cher ces approximations: sur un ballon dévié par Chakla, Lang a inscrit son sixième but (26e,0-1).

Après ce goal, la confiance a changé de camp et les Blauw & Zwart sont devenus plus entreprenants. Sur un centre de Vormer, Jack Hendry a envoyé de la tête le ballon sur le cadre (27e) et Vanaken s'est loupé (45e+3). Les Louvanistes se sont retrouvés bloqués et ont perdu leur gardien, blessé lors d'un choc avec Lang (45e). Rafael Romo, qui a donc pris place dans le but, n'a pas eu la vie tranquille en seconde période d'autant qu'OHL n'a pas souvent approché le rectangle de Mignolet. Le gardien vénézuélien s'est d'abord incliné sur une reprise de De Ketelaere (67e, 0-2). Les jeux étaient faits quand Vanaken a alourdi le score (72e, 0-3). De Ketelaere a alors profité de la situation pour devenir le meilleur buteur du club avec 8 buts (76e, 0-4).

Après la victoire de l'Union Saint-Gilloise (0-2) sur la pelouse de Zulte Waregem, c'est un déplacement qui attendait aussi le FC Bruges. Sur la pelouse d' OH Louvain, les Blauw en Zwart ont fait le boulot en s'imposant 0-4. C'est Noa Lang qui portait les hommes de Philippe Clement aux commandes en première mi-temps avant que Charles De Ketelaere ne double la mise à la 67e. Dix minutes plus tard, le marquoir affichait même 0-4 après deux nouveaux buts signés Vanaken et encore De Ketelaere. En toute fin de match, Mathieu Maertens sauvera l'honneur des joueurs locaux.Le FC Bruges conserve sa seconde place avec 39 points et accuse toujours 4 points de retard sur l'Union Saint-Gilloise. OHL n'occupe que la 15e place avec 20 unités. A Louvain, Xavier Mercier, de retour de suspension, et Musa Tamari ont refait leur réapparition dans le onze de base reléguant Levan Shengelia et Alexis de Sart sur le banc. Philippe Clement a titularisé Ruud Vormer au détriment de Cisse Sandra. S'il s'est ouvertement lancé à l'attaque, OHL a eu chaud quand, suite à une mésentente entre Sofian Chakla et Sébastien Dewaest, Hans Vanaken a hérité du ballon, qu'il a envoyé à côté du but de Runar Rúnarsson (3e). Les visités ont conservé la même dynamique et Simon Mignolet s'en est bien tiré sur une reprise de la tête de Dewaest (4e), sur une frappe de Mathieu Maertens (17e) et surtout sur une reprise de Siebe Schrijvers (23e). Les Louvanistes ont payé cher ces approximations: sur un ballon dévié par Chakla, Lang a inscrit son sixième but (26e,0-1). Après ce goal, la confiance a changé de camp et les Blauw & Zwart sont devenus plus entreprenants. Sur un centre de Vormer, Jack Hendry a envoyé de la tête le ballon sur le cadre (27e) et Vanaken s'est loupé (45e+3). Les Louvanistes se sont retrouvés bloqués et ont perdu leur gardien, blessé lors d'un choc avec Lang (45e). Rafael Romo, qui a donc pris place dans le but, n'a pas eu la vie tranquille en seconde période d'autant qu'OHL n'a pas souvent approché le rectangle de Mignolet. Le gardien vénézuélien s'est d'abord incliné sur une reprise de De Ketelaere (67e, 0-2). Les jeux étaient faits quand Vanaken a alourdi le score (72e, 0-3). De Ketelaere a alors profité de la situation pour devenir le meilleur buteur du club avec 8 buts (76e, 0-4).