Cette saison, Yves Vanderhaeghe est chargé d'amener le frère ennemi du Club dans le ventre mou de la D1A.

Le seizième de la saison écoulée a repris du collier le 14 juin, avec 23 joueurs de champ et trois gardiens. Parmi les présents, un nouveau venu, Jesper Daland (21 ans), un défenseur central droitier norvégien, international espoir, arrivé d'IK Start pour un million d'euros. Il a signé un contrat jusqu'en 2025. Le lendemain, Cagliari a prêté au Cercle le défenseur gaucher belge Senna Miangue (24 ans, ex-Standard et Eupen). Le noyau, étoffé, comporte deux joueurs droitiers de l'AS Monaco, le défenseur central serbe Boris Popovic (21 ans) et le médian axial lituanien Edgaras Utkus (vingt ans). Yves Vanderhaeghe et Thomas Buffel les ont entraînés pendant leur visite en Principauté à l'issue de la compétition. Merveille Goblet, le capitaine Jérémy Taravel et Calvin Dekuyper n'ont pas obtenu de nouveau contrat, tandis que plusieurs joueurs loués, David Bates, Jean Marcelin, Strahinja Pavlovic, Giulian Biancone, Iké Ugbo (meilleur buteur avec seize buts en 32 matches) et Anthony Musaba, sont retournés dans leur club. Franck Kanouté et Thibo Somers n'ont pas fini leur rééducation, mais se préparent pour le premier match, le 24 juillet. "Nous voulons terminer aux alentours de la mi-classement", précise le directeur sportif mexicain Carlos Aviña. "Dans un premier temps, nous voulons être stables et devenir plus réguliers dans nos résultats." Le président Vincent Goemaere, qui a un nouveau CEO, Ben Lambrecht, depuis début avril, approuve cet objectif. "Après trois années difficiles, il est grand temps d'assurer plus de stabilité à l'ensemble."